Трамп готує особисту зустріч із Путіним: ЗМІ розкрили цілі цієї зустрічі

Коротко:

Президент США Дональд Трамп планує провести особисту зустріч із російським лідером Володимиром Путіним уже наступного тижня, повідомляє The New York Times. Після цієї зустрічі Трамп має намір організувати тристоронні переговори за участю Путіна та президента України Володимира Зеленського.

За інформацією джерел, президент США озвучив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. При цьому переговори відбуватимуться лише за участі трьох лідерів — без присутності європейських колег.

Поки неясно, чи погодилися Путін і Зеленський на запропонований формат зустрічей. Водночас Зеленський брав участь у телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами, у якій також були присутні прем’єр Великої Британії, канцлер Німеччини, генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак відзначає, що терпіння президента США Дональда Трампа у відносинах із Росією вичерпалося через затяжні безрезультатні переговори та посилення бойових дій.

Спочатку Трамп намагався владнати конфлікт дипломатичним шляхом, проте "чаша терпіння наповнилася до країв і вийшла з берегів", що стало реакцією на поради його адміністрації, республіканської партії, а також критичні оцінки з боку західних медіа та союзників по НАТО.

За словами Новака, запроваджені США санкції спрямовані не безпосередньо проти Росії, а проти Індії — другого за обсягом покупця російської нафти. Китай, який є найбільшим споживачем і купує близько третини, наразі у зоні санкцій не перебуває. Це, на думку експерта, свідчить про прагматичний підхід Трампа, який намагається не загострювати відносини з Пекіном, спрямовуючи тиск на Індію як альтернативного покупця.

Такі дії, вважає Новак, свідчать про зміну стратегії США — від дипломатичних переговорів до жорсткого економічного тиску з метою змусити Росію і її партнерів переглянути свою політику.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За даними Reuters, ініціатором цього візиту виступив Кремль, оскільки зацікавлений в уникнненні запровадження нових жорстких санкцій, якими президент США пригрозив Росії.

Як повідомляв Главред, після цього президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп розповів, що спеціальний посланець США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу. Президент США також поінформував європейських союзників про хід перемовин.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.