'Досягнуто значного прогресу': Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

Трамп заявив, що Віткофф провів "продуктивну" зустріч з Путіним.

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Трамп розповів про переговори свого посланця з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Трамп назвав переговори Віткоффа з Путіним "дуже продуктивними"

Досягнуто значного прогресу щодо завершення війни

Всі згодні, що війну треба завершити якнайшвидше

Спеціальний посланець США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним. Під час переговорів було досягнуто прогресу. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Було досягнуто значного прогресу!" - написав Трамп.

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Після зустрічі, за словами президента США, він поінформував деяких європейських союзників про хід перемовин.

"Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні. Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав він.

Крім цього, неназваний представник Білого дому заявив Reuters, що зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним пройшла успішно. Водночас Сполучені Штати планують запровадити новий пакет вторинних санкцій проти Росії вже 8 серпня.

"Росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю", - додав він.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Путін зустрівся зі спецпосланцем Трампа — подробиці переговорів

Як повідомляв Главред, у середу, 6 серпня, до Москви з неанонсованим візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За даними ЗМІ, ініціатором зустрічі виступив Кремль.

Головною метою переговорів для РФ було зменшення ризику нових жорстких санкцій, які Трамп нещодавно публічно пригрозив запровадити проти Росії у разі продовження агресії проти України.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков після завершення зустрічі заявив, що переговори між Путіним і Віткоффом були "конструктивними". За його словами, російська сторона передала "свої сигнали щодо України" й отримала "відповідні сигнали" з боку США.

На тлі цієї зустрічі радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк застеріг, що жодних реальних мирних рішень від Росії чекати не варто. За його словами, Кремль не демонструє готовності завершити війни.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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