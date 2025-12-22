Рус
"Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіян

Христина Трохимчук
22 грудня 2025, 15:34
149
Співак-втікач Олег Винник обурив українців скандальною заявою.
Олег Винник
Олег Винник заступився за росіян / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Ви дізнаєтеся:

  • У мережу потрапило відео з концерту Олега Винника
  • Яку скандальну заяву він зробив

Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни в Україні поїхав жити до Німеччини, зробив скандальну заяву під час свого концерту. У мережі з'явився ролик, на якому артист закликає українців "прощати", а після цього виконує пісню російською мовою.

Як стверджує Telegram-канал "Злива", під час концерту Олег вирішив зробити оригінальний заклик до миру - тільки не до громадян терористичної РФ, які прийшли воювати на нашу землю, а до самих українців. Він виголосив цілу промову, в якій закликав колишніх співгромадян знайти в собі сили і пробачити загарбників.

відео дня
Який вигляд Олег Винник мав раніше
Олег Винник - концерт / фото: instagram.com, Олег Винник

"Потрібно прощати. Я знаю, що важко, знаю, що боляче, але маємо пробачити один одного. Дай Бог нам миру!", - сказав Винник на відео.

Слова співака обурили громадськість - на них відреагували як блогери, так і звичайні українці. Заяву Винника прокоментував і відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Олег Винник
Олег Винник просить пробачити росіян / фото: instagram.com, Олег Винник

"Скажи це в очі матерям загиблих воїнів, усім, хто втратив будинки і близьких. За подібне потрібно відкривати кримінальну відповідальність", - вважає блогер.

Олег Винник
Олег Винник / інфографіка: Главред

Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

