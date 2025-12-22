Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапс

Деякі люди змушені чекати на перетин кордону десятки годин.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-na-granice-zastryali-v-kilometrovyh-ocheredyah-proizoshel-nastoyashchiy-kollaps-10726205.html Посилання скопійоване

На кордонах справжній колапс / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДПСУ

Коротко:

На кордоні України з країнами ЄС фіксують величезні черги

За останню добу прикордонники перевірили близько 155 тисяч людей

Перед різдвяно-новорічними святами на кордонах спостерігаються величезні черги, у тому числі на вʼїзд в Україну. У соцмережах українці пишуть, що декому доводиться стояти у черзі десятки годин. Про черги на державному кордоні Україні попереджають у ДПСУ.

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що лише за останню добу на пунктах пропуску з країнами ЄС і Молдовою прикордонники перевірили близько 155 тисяч людей та 28,5 тисячі транспортних засобів.

відео дня

При цьому, пасажиропотік був позитивним: в Україну заїхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

"З метою забезпечення більш ритмічного та ефективного пропуску осіб і транспортних засобів органи Державної прикордонної служби України збільшили кількість персоналу, залученого до здійснення прикордонного контролю, а також організували додаткову взаємодію з іншими контрольними службами України та суміжних держав", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники рекомендують громадянам, які планують закордонні поїздки, заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту.

Варто додати, що черги на кордоні зросли як на напрямках для легкових авто, так і на автобусних смугах.

Дивіться відео, у якому показано кілометрові черги на кордоні:

Виїзд за кордон - новини за темою

Як писав Главред, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який може суттєво змінити правила виїзду українців за кордон у період воєнного стану. Документ пропонує розширити перелік підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян України.

Нещодавно на державному кордоні України тимчасово зупинено пропускні операції. Вʼїзд і виїзд громадян призупинено через збій у базі даних митниці.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року на кордоні з ЄС запрацювала нова Система в’їзду/виїзду (EES), яка замінила штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Вона стосується короткострокових поїздок. У базу вноситять фото обличчя, відбитки пальців (для осіб від 12 років), дані паспорта, дату та місце перетину кордону.

Читайте також:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред