Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапс

Коротко:
- На кордоні України з країнами ЄС фіксують величезні черги
- За останню добу прикордонники перевірили близько 155 тисяч людей
Перед різдвяно-новорічними святами на кордонах спостерігаються величезні черги, у тому числі на вʼїзд в Україну. У соцмережах українці пишуть, що декому доводиться стояти у черзі десятки годин. Про черги на державному кордоні Україні попереджають у ДПСУ.
У Державній прикордонній службі України повідомляють, що лише за останню добу на пунктах пропуску з країнами ЄС і Молдовою прикордонники перевірили близько 155 тисяч людей та 28,5 тисячі транспортних засобів.
При цьому, пасажиропотік був позитивним: в Україну заїхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.
"З метою забезпечення більш ритмічного та ефективного пропуску осіб і транспортних засобів органи Державної прикордонної служби України збільшили кількість персоналу, залученого до здійснення прикордонного контролю, а також організували додаткову взаємодію з іншими контрольними службами України та суміжних держав", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники рекомендують громадянам, які планують закордонні поїздки, заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту.
Варто додати, що черги на кордоні зросли як на напрямках для легкових авто, так і на автобусних смугах.
Дивіться відео, у якому показано кілометрові черги на кордоні:
Про джерело: Державна прикордонна служба України
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні
