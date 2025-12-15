Степан Гіга не встиг випустити свою останню пісню - що про неї відомо

Ви дізнаєтеся:
- У Львові прощаються зі Степаном Гігою
- Що відомо про його останню пісню
Сьогодні, 15 грудня, у Львові проходить прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. Його близький друг, гуморист Гриць Драпак, поділився з Новини.LIVE інформацією про пісню, яку планував випустити артист.
За словами Драпака, виконавець активно працював над новим хітом. Команда Гіги вже зробила аранжування, проте співак так і не встиг записати пісню.
"Я дуже шкодую, що ще одну пісню (не встиг випустити - прим. ред.). Уже вона була майже готова. "Риба" була. Аранжування Василь Коржук зробив. Просто не встиг записати. Прекрасна пісня", - зізнався Гриць.
Гуморист висловив думку, що продовжити справу зірки української естради може син Степана. Гриць наголосив, що пісні Гіги мають продовжувати звучати зі сцени.
"Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст, коріння, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга", - підсумував Драпак.
Степан Гіга помер - як проходить прощання
З 14 грудня у Львові триває прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. З артистом попрощалися сім'я, друзі та сотні шанувальників. Кадри прощання опублікував мер Львова Андрій Садовий.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
