Степан Гіга не встиг випустити свою останню пісню - що про неї відомо

Степан Гіга перед смертю не встиг закінчити новий хіт.

https://glavred.net/starnews/stepan-giga-ne-uspel-vypustit-svoyu-poslednyuyu-pesnyu-chto-o-ney-izvestno-10724237.html Посилання скопійоване

Степан Гіга помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

У Львові прощаються зі Степаном Гігою

Що відомо про його останню пісню

Сьогодні, 15 грудня, у Львові проходить прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. Його близький друг, гуморист Гриць Драпак, поділився з Новини.LIVE інформацією про пісню, яку планував випустити артист.

За словами Драпака, виконавець активно працював над новим хітом. Команда Гіги вже зробила аранжування, проте співак так і не встиг записати пісню.

відео дня

Степан Гіга - пісні / фото: facebook.com, Степан Гіга

"Я дуже шкодую, що ще одну пісню (не встиг випустити - прим. ред.). Уже вона була майже готова. "Риба" була. Аранжування Василь Коржук зробив. Просто не встиг записати. Прекрасна пісня", - зізнався Гриць.

Гуморист висловив думку, що продовжити справу зірки української естради може син Степана. Гриць наголосив, що пісні Гіги мають продовжувати звучати зі сцени.

Степан Гіга - сім'я / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст, коріння, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга", - підсумував Драпак.

Степан Гіга помер - як проходить прощання

З 14 грудня у Львові триває прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. З артистом попрощалися сім'я, друзі та сотні шанувальників. Кадри прощання опублікував мер Львова Андрій Садовий.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома актриса Наталка Денисенко і манекенник Юрій Савранський публічно підтвердили свої стосунки. Денисенко і Савранського давно підозрювали в романі. Пара почала з'являтися разом на різних заходах і в соцмережах.

Також голлівудського режисера й актора Роба Райнера разом із дружиною Мішель знайшли вбитими у своєму будинку. За інформацією ЗМІ, у неділю, 14 грудня, приблизно о 15:30 пожежній службі Лос-Анджелеса надійшов виклик у будинок для надання медичної допомоги.

Вас може зацікавити:

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред