'Скільки грошей вкрали': Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

У Словаччині не хочуть, щоб підтримка України продовжувалась.

https://glavred.net/politics/skolko-deneg-ukrali-fico-vystupil-s-sereznymi-obvineniyami-protiv-ukrainy-10724201.html Посилання скопійоване

У Словаччині висловилися проти фінансової допомоги Києву / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з відео

Що сказав Фіцо:

Словаччина проти вступу України до ЄС

Невідомо, як Україна використала виділені ЄС кошти

Репараційну позику Україні надавати не варто

Словаччина буде першою країною, яка виступить проти членства України в Європейському Союзі. Про це повідомив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відео, яке він опублікував у Facebook.

Чиновник в черговий раз висловився проти вступу України до ЄС, але на цей раз вигадав нову "причину" такого рішення.

відео дня

Чому Словаччина проти членства України в Євросоюзі

Фіцо сказав, що в ЄС нібито не знають, куди Україна витратила кошти, які їй надавали під час повномасштабної війни. При цьому словацький прем'єр вважає, що певну кількість грошей в Україні просто "вкрали".

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, що сказав Фіцо:

"На сьогодні Європейський Союз надав Україні 177,5 млрд мільярдів євро. Ми не маємо уявлення, куди все це поділося", - наголосив він.

Також Фіцо вкотре зазначив, що Словаччина не підтримає виділення Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених активів країни-агресорки Росії. За його словами, зараз ЄС і без допомоги Україні переживає "велику кризу".

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред

Проти членства України в ЄС виступає не лише Словаччина

Главред писав, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до Європейського Союзу та звернув увагу на фінансову допомогу Києва, яка включає кошти Угорщини.

"Ми вважаємо, що Євросоюз має укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", - зазначив він.

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією іноземних ЗМІ, Україна нібито може вступити до Європейського Союзу в рамках прискореного плану, який обговорюється на переговорах про припинення війни за посередництва США. Цей крок потребуватиме переписування процедур вступу до блоку.

Однак згодом з'ясувалося, що пропозиція США щодо прискореного вступу України до Європейського Союзу вже у січні 2027 року викликала критику та скептицизм серед європейських дипломатів і високопосадовців.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує демонструвати значну відданість ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Більше новин:

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред