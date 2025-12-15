В зоні ризику два обласні центри: розкрито головні цілі для наступу РФ

Експерт розповів про подальше ведення бойових дій у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

https://glavred.net/front/v-zone-riska-dva-oblastnyh-centra-raskryty-glavnye-celi-dlya-nastupleniya-rf-10724210.html Посилання скопійоване

Можливість наступу РФ на Дніпро і Запоріжжя / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Дніпро або Запоріжжя – "ласі шматки" для росіян

Мета щодо захоплення обласних центрів перед Росією стоїть завжди

Сил для таких наступів в окупантів наразі немає

У країни-агресора Росії завжди була мета захопити обласні центри, зокрема Запоріжжя і Дніпро. Але в російської армії немає сил для такого наступу. Про це в чаті на Главред розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, такі плани у Росії були спочатку.

відео дня

"Свого часу було захоплено Херсон, який згодом відбили Сили оборони України. Путін, пояснюючи дії російських військ на Сумському напрямку своєму народу, говорив, що їхньою метою є створення "санітарних зон", а не захоплення Сум, але, оскільки війська просуваються, то чому б і ні", - каже експерт.

На його думку, мета щодо захоплення обласних центрів перед Росією стоїть завжди.

Романенко зауважив, що Дніпро або Запоріжжя були б для окупантів "ласим шматочком". Однак сил для захоплення цих обласних центрів поки що у Росії немає.

"Ми бачимо, як непросто все складається на Донбасі, тому подивимося, якою буде динаміка далі, щоб можна було прогнозувати подальше ведення бойових дій у Запорізькій та Дніпропетровській областях", - підсумував він.

Дивіться відео, в якому генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі Росії після Покровська, чи чекати на масовані обстріли на Різдво і Новий рік, а також що буде з війною у 2026 році:

Наступ РФ на інші міста України

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у РФ почали залякувати українців нібито підготовкою до наступу на Чернігів.

За його словами, росіяни навмисно поширюють такі наративи, використовуючи їх як частину когнітивної операції проти України.

"Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою. Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

У 7 корпусі ДШВ говорили, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися у напрямку села Гришине на півдні Покровська.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони України тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник намагається посилити тиск на оборонні позиції України, перекидаючи в район Покровська додаткові резерви.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред