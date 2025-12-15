В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто: названо умову

Коротко:
- Програму запустили ще у 2023 році
- Покупці житла повинні зобов'язатися жити в містечку не менше десяти років
Невелике історичне італійське містечко Радікондолі в регіоні Тоскана пропонує фінансову підтримку тим, хто погодиться переїхати й оселитися там. Фінансовий стимул може становити близько 30 тисяч доларів, оскільки місцева влада намагається зупинити скорочення населення і "оживити" будинки, що стоять порожні. Про це пише New York Post.
Зазначається, що програму запустили ще 2023 року. Тоді охочим придбати та жити в одному з покинутих будинків пропонували до 20 тисяч євро (до 23,4 тис. доларів) допомоги, а також ще 6 тис. євро (близько 7 тис. доларів) на витрати на опалення та транспорт.
Тепер містечко розширило ініціативу, допомагаючи не тільки покупцям, а й орендарям. Новим мешканцям, які заселяться до початку 2026 року, компенсуватимуть половину вартості оренди протягом перших двох років.
Мер міста Франческо Гуаргуаліні зазначив, що на підтримку купівлі та оренди житла, а також на інші ініціативи, як-от фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та споживачам "зеленої" енергії, цього року передбачено понад 400 тисяч євро.
Колись у Радікондолі проживало близько 3 тисяч жителів. Зараз його населення становить лише 966. Із 450 будинків приблизно 100 стоять порожніми.
Утім, є важлива умова - покупці житла мають зобов'язатися жити в містечку щонайменше десять років, а орендарі щонайменше чотири роки.
Житло включає як невеликі квартири з однією або двома спальнями в історичному центрі, так і просторі тосканські фермерські будинки на околицях серед виноградників і оливкових гаїв. Ціни на менші об'єкти починаються від 50 тис. євро і сягають 100 тис. євро. Більшість будинків у пристойному стані, хоча деякі потребують ремонту. При цьому завдяки субсидіям орендарі можуть отримати житло, яке зазвичай коштує 400 євро на місяць, лише за 200 євро на місяць.
У муніципалітеті додали, що з моменту запуску програми населення зросло з 900 до 960 осіб. Влада вважає це доказом того, що ставка на підтримку родин, розвиток сервісів і залучення нових мешканців і, насамперед, молоді дає результат.
Новини нерухомості
Раніше мешканка Сан-Франциско (США) Джей Джей Голлінгсворт була впевнена, що їй вдалося провернути угоду мрії. Разом із партнером Алемайеху Мерджіа вона "купила" будинок вартістю близько 1 мільйона доларів лише за 25 тисяч. Однак через деякий час пара дізналася, що стала жертвою фатальної помилки.
Завершення купівлі будинку - це зазвичай радісний момент, але для однієї пари цей досвід став неймовірно заплутаним і навіть тривожним. Коли вони увійшли в новий будинок, вони були вражені тим, що попередні власники залишили все - меблі, кухонні прилади, особисті речі, навіть їжу на кухні.
Раніше ми писали, що чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.
Вас також може зацікавити:
- У США продали особняк з "Один вдома": за скільки купили будинок
- Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі
- Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в просак
Про джерело: The New York Post
New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.
Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.
У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.
У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.
З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.
У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.
Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.
Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред