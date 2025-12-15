Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто: названо умову

Віталій Кірсанов
15 грудня 2025, 12:55
384
Колись у Радікондолі проживало близько 3 тисяч жителів, але зараз його населення становить лише 966.
В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто
В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Програму запустили ще у 2023 році
  • Покупці житла повинні зобов'язатися жити в містечку не менше десяти років

Невелике історичне італійське містечко Радікондолі в регіоні Тоскана пропонує фінансову підтримку тим, хто погодиться переїхати й оселитися там. Фінансовий стимул може становити близько 30 тисяч доларів, оскільки місцева влада намагається зупинити скорочення населення і "оживити" будинки, що стоять порожні. Про це пише New York Post.

Зазначається, що програму запустили ще 2023 року. Тоді охочим придбати та жити в одному з покинутих будинків пропонували до 20 тисяч євро (до 23,4 тис. доларів) допомоги, а також ще 6 тис. євро (близько 7 тис. доларів) на витрати на опалення та транспорт.

відео дня

Тепер містечко розширило ініціативу, допомагаючи не тільки покупцям, а й орендарям. Новим мешканцям, які заселяться до початку 2026 року, компенсуватимуть половину вартості оренди протягом перших двох років.

Мер міста Франческо Гуаргуаліні зазначив, що на підтримку купівлі та оренди житла, а також на інші ініціативи, як-от фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та споживачам "зеленої" енергії, цього року передбачено понад 400 тисяч євро.

Колись у Радікондолі проживало близько 3 тисяч жителів. Зараз його населення становить лише 966. Із 450 будинків приблизно 100 стоять порожніми.

Утім, є важлива умова - покупці житла мають зобов'язатися жити в містечку щонайменше десять років, а орендарі щонайменше чотири роки.

Житло включає як невеликі квартири з однією або двома спальнями в історичному центрі, так і просторі тосканські фермерські будинки на околицях серед виноградників і оливкових гаїв. Ціни на менші об'єкти починаються від 50 тис. євро і сягають 100 тис. євро. Більшість будинків у пристойному стані, хоча деякі потребують ремонту. При цьому завдяки субсидіям орендарі можуть отримати житло, яке зазвичай коштує 400 євро на місяць, лише за 200 євро на місяць.

У муніципалітеті додали, що з моменту запуску програми населення зросло з 900 до 960 осіб. Влада вважає це доказом того, що ставка на підтримку родин, розвиток сервісів і залучення нових мешканців і, насамперед, молоді дає результат.

Новини нерухомості

Раніше мешканка Сан-Франциско (США) Джей Джей Голлінгсворт була впевнена, що їй вдалося провернути угоду мрії. Разом із партнером Алемайеху Мерджіа вона "купила" будинок вартістю близько 1 мільйона доларів лише за 25 тисяч. Однак через деякий час пара дізналася, що стала жертвою фатальної помилки.

Завершення купівлі будинку - це зазвичай радісний момент, але для однієї пари цей досвід став неймовірно заплутаним і навіть тривожним. Коли вони увійшли в новий будинок, вони були вражені тим, що попередні власники залишили все - меблі, кухонні прилади, особисті речі, навіть їжу на кухні.

Раніше ми писали, що чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: The New York Post

New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.

Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.

У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.

У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.

З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.

У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.

Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.

Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Италия нерухомість цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Поступове видавлювання": у ЗСУ сказали, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську

"Поступове видавлювання": у ЗСУ сказали, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську

14:01Фронт
Повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що зміниться для українців

Повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що зміниться для українців

13:44Україна
Дощ та сніг нарешті відступлять: коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

Дощ та сніг нарешті відступлять: коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

12:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Останні новини

15:22

Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

15:02

Живуть до 100 років: учені розкрили головний секрет довгожителів

14:59

В Україні повністю скасують графіки відключень: експерт спрогнозував коли

14:59

Відключення світла можуть наробити шкоди: які прилади варто вимикати з розетки

14:40

Степана Гігу проводжають в останню путь - як проходить похорон артистаВідео

Наступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує ПутінНаступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує Путін
14:35

Українці їх досі шукають: коли та чому зникли цукерки "Південна ніч"

14:15

Замість традиційного "Олів'є": салат-тріумф на святковий стілВідео

14:09

"Молодший за мою доньку": Горова заговорила про свої стосунки

14:01

"Поступове видавлювання": у ЗСУ сказали, скільки окупантів заблоковано в Куп'янську

Реклама
13:58

Радянське будівництво із сюрпризами: що не так із квартирами-брежнєвками

13:50

Новорічна закуска "Ялинки": рецепт найпростішої страви на шпажках за 5 хвилин

13:44

Чи можна прибирати цього дня: прикмети на свято 16 грудня

13:44

Повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що зміниться для українців

13:17

Замість сірої зони - оточення: де зараз найкритичніша ситуація на фронті

12:55

В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто: названо умову

12:52

Андрій Матюха розширює можливості дітей через "Клуб Супергероїв" актуально

12:49

Степан Гіга не встиг випустити свою останню пісню - що про неї відомоВідео

12:46

Дощ та сніг нарешті відступлять: коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

12:40

Секрет, який приховують кінчики пальців: про що свідчить форма нігтів

12:34

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Реклама
12:00

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв

11:59

Люди, які тримають майбутнє: в Києві відбудеться People Management Conference 2025

11:56

"Прийти і заспівати": що відомо про тур втікача Винника Україною

11:54

Як стати багатим без грошей тата: мільйонер розповів, чого вчить своїх дітей

11:52

В зоні ризику два обласні центри: розкрито головні цілі для наступу РФВідео

11:45

Свіжа зелень цілий рік: як вирощувати часник на підвіконніВідео

11:41

Огірки дешевшають, а мандарини дорожчають: скільки зараз коштують овочі та фрукти

11:17

"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

11:13

Наталка Денисенко публічно зізналася в коханні: "Не дозволю себе ображати"

11:01

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

10:57

Як зробити листівку своїми руками на Новий рік: детальний відеоурокВідео

10:52

Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

10:49

РФ погрожує оскаржити європейські та українські правки мирного плану - ISW

10:40

Може навіть загориться: знайдено дефект, який виводить з ладу сонячні панелі

10:20

"Його вб'ють": відомий продюсер розповів про важку залежність Винника

10:16

Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

10:12

Зірку "Вовка з Волл-стріт" із дружиною було знайдено жорстоко вбитими - деталі

09:59

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздівФото

09:43

"Київ має думати не про угоду": в РФ зізналися, чого очікують від переговорів

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 грудня (оновлюється)

Реклама
09:27

"Є що сказати": колишній Олени Тополі здивував заявою про її розлучення

09:22

"Люди в розпачі плачуть": як Володимир Великий насправді хрестив КиївВідео

09:19

В Україні готують закон про вибори під час війни: як по-новому голосуватимуть українці

09:12

П'ять знаків зодіаку, які цього Різдва несподівано отримають гроші

08:58

"Добрий знак": в Німеччині оцінили готовність РФ до миру та хід переговорів

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Армійська система знецінює найцінніший ресурс війни - людейПогляд

08:18

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

08:17

В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

07:01

Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти