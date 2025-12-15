В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто: названо умову

Колись у Радікондолі проживало близько 3 тисяч жителів, але зараз його населення становить лише 966.

В Італії заплатять $30 тисяч за переїзд в історичне місто / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Програму запустили ще у 2023 році

Покупці житла повинні зобов'язатися жити в містечку не менше десяти років

Невелике історичне італійське містечко Радікондолі в регіоні Тоскана пропонує фінансову підтримку тим, хто погодиться переїхати й оселитися там. Фінансовий стимул може становити близько 30 тисяч доларів, оскільки місцева влада намагається зупинити скорочення населення і "оживити" будинки, що стоять порожні. Про це пише New York Post.

Зазначається, що програму запустили ще 2023 року. Тоді охочим придбати та жити в одному з покинутих будинків пропонували до 20 тисяч євро (до 23,4 тис. доларів) допомоги, а також ще 6 тис. євро (близько 7 тис. доларів) на витрати на опалення та транспорт.

Тепер містечко розширило ініціативу, допомагаючи не тільки покупцям, а й орендарям. Новим мешканцям, які заселяться до початку 2026 року, компенсуватимуть половину вартості оренди протягом перших двох років.

Мер міста Франческо Гуаргуаліні зазначив, що на підтримку купівлі та оренди житла, а також на інші ініціативи, як-от фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та споживачам "зеленої" енергії, цього року передбачено понад 400 тисяч євро.

Колись у Радікондолі проживало близько 3 тисяч жителів. Зараз його населення становить лише 966. Із 450 будинків приблизно 100 стоять порожніми.

Утім, є важлива умова - покупці житла мають зобов'язатися жити в містечку щонайменше десять років, а орендарі щонайменше чотири роки.

Житло включає як невеликі квартири з однією або двома спальнями в історичному центрі, так і просторі тосканські фермерські будинки на околицях серед виноградників і оливкових гаїв. Ціни на менші об'єкти починаються від 50 тис. євро і сягають 100 тис. євро. Більшість будинків у пристойному стані, хоча деякі потребують ремонту. При цьому завдяки субсидіям орендарі можуть отримати житло, яке зазвичай коштує 400 євро на місяць, лише за 200 євро на місяць.

У муніципалітеті додали, що з моменту запуску програми населення зросло з 900 до 960 осіб. Влада вважає це доказом того, що ставка на підтримку родин, розвиток сервісів і залучення нових мешканців і, насамперед, молоді дає результат.

