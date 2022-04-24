Біженці з України зможуть залишитися в Європі надовго - МВФ

Українські біженці можуть залишатися в Європі на довго / Reuters

Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили, пише видання Голос Америки.

За словами директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфреда Каммера, в довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулися. Чим раніше це станеться, тим краще. Однак деякі з біженців можуть залишитися на довгий період, і це буде позитивом для Європи, тому що в середньостроковій перспективі в Європі не буде вистачати робочої сили.

Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання.

"Ми погіршили прогноз нинішнього зростання в країнах Східної Європи на 1,5 п.п. Для розвинених економік ми погіршили цей прогноз на 1 п. п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж у розвинених європейських економіках", - зауважив Каммер.

За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня склала 5,034 млн осіб.

Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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