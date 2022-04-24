Росія хоче засекретити інформацію щодо фінансового стану справ у країні - WSJ

Росія намагається засекретити інформацію про фінансовий стан справ у країні / Reuters

На тлі вторгнення в Україну, Росія намагається приховати наслідки санкцій, введених Заходом, повідомляє видання The Wall Street Journal.

Як пише видання, російська влада в останні дні перестали публікувати дані про державний борг, експорт та імпорт, нафтовидобуток.

Центробанк обмежив обсяг фінансової інформації, яку мають регулярно публікувати російські банки, а Держдума працює над законопроектом, що забороняє банкам розкривати банківську таємницю іншим країнам.

Крім того в Міністерстві енергетики Росії, яке публікує щомісячні дані про видобуток і експорт нафти, оголосили, що обмежують "поширення інформації, яка може бути використана для додаткового тиску на російський ринок".

Також Центробанк припинив публікацію даних щодо погашення зовнішнього боргу.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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