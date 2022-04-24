Орків "перемололи" разом з технікою: на сході ЗСУ знищили сотню окупантів

Бійці ЗСУ знищують окупантів РФ десятками / Фото Reuters

За неділю, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід українські захисники знищили до 100 осіб особового складу агресора РФ.

Крім того, українські захисники також знищили 33 одиниці ворожої техніки, йдеться в Facebook оперативно-тактичного угруповання Схід.

"Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили: особового складу - до 100, танків – 3, БМП – 17, АТ – 10, артилерійських систем – 2 і БПЛА – 1", - додали захисники України.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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