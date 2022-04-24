На Великдень окупанти обстріляли Харків, багато загиблих і поранених

За попередніми даними у Харкові 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина.
Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов повідомив, що російські окупанти у Великодню ніч завдали ударів по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова.
Також він розповів, що вдень ворог обстрілював Золочівський та Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина:
- Чугуїв - 6,
- Малинівка - 5,
- Золочів -1 .
- У Харкові та Чугуєві 2 людини загинули.
"Всю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала в посиленому режимі, стежачи за ситуацією. Упевнений, вжиті заходи значно знизили ризики для цивільних. Вдячний всім жителям Харківщини, які утрималися від відвідування храмів цього Великодня. А також духовенству за розуміння ситуації та виважене рішення не проводити нічних богослужінь", - відзначив Синегубов.
Також він наголосив на необхідності не нехтувати сигналами повітряної небезпеки та закликав мешканців області без необхідності не виходити на вулицю.
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Плани Росії по захопленню Харкова
Президент Володимир Зеленський заявляв про те, що РФ концентрує серйозну кількість військ і військової техніки в напрямку Донбасу і Харкова. Втім, у Києві знають про наміри росіян. Для того, щоб зупинити Росію, потрібно посилювати санкції.
У Міноборони заявляли, що російські загарбники намагаються посилити свої резерви і організувати наступ на Донбас з метою окупації всіх районів Донецької та Луганської областей. Також вони можуть спробувати взяти під контроль і Харків. Однак у ворога немає для цього ресурсів.
Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що російські окупанти планують просунутися в напрямку Харкова. Західним партнерам України слід надати серйозну підтримку для того, щоб ЗСУ змогли зупинити окупантів.
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