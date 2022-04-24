УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Останній рубіж Маріуполя: морпіхи назвали спосіб деблокади оточеного міста

24 квітня 2022, 21:56

ЗС РФ, не рахуючись з жертвами серед мирного населення, руйнують місто.

Маріуполь, війна
Зруйнований окупантами РФ Маріуполь / Фото Reuters

У Маріуполі Донецькій області, який знаходиться в оточенні окупантів РФ, критична ситуація через брак боєприпасів, їжі, медикаментів і води.

У місті понад 500 поранених українських бійців, які потребують якісної медичної допомоги, розповів Радіо Свобода командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський.

"Багато хлопців потребують операцій. Вони в підвальних сирих приміщеннях гниють. Рани не загоюються, обробляти їх нічим", - каже боєць ЗСУ.

"Ми готові підтримати процедуру "extraction", коли третя країна, яка не бере участі в конфлікті, надасть нам безпеку і практично вивезе військовий Маріупольський гарнізон і всіх цивільних, забрати всіх поранених і вбитих на територію третьої країни, яка візьме на себе зобов'язання безпеки під час прямування нас в ту державу", - заявив морпіх.

Як розповідають українські захисники, ЗС РФ (не рахуючись з жертвами серед мирного населення) руйнують будинки, вулиці, квартали, в яких знаходяться захисники міста, щоб у військовослужбовців не було місця, де сховатися від постійних обстрілів.

Імовірність деблокади Маріуполя

Офіцер резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер зазначив, що на сьогоднішній день деблокада Маріуполя військовим шляхом малоймовірна. Це пояснюється тим, що передові позиції ЗСУ та Азовсталь розділяють 120 кілометрів відкритої місцевості. Подібна військова операція, як попереджає Верцнер, потребує величезної переваги над противником в живій силі і техніці.

У свою чергу заступник командира полку Азов Святослав Паламар в інтерв'ю журналістам додав, що штурми росіян підтримуються з артилерії і бойових кораблів. По території Азовсталі ЗС РФ не припиняють наносити авіаудари.

"Коли у тебе є чітко визначений фронт, тил - це одне, тому що є підвезення свіжих сил, боєприпасів, продовольства і так далі. Воюючи на 360 градусів – це зовсім, зовсім інше ведення бойових дій, воно набагато складніше і набагато виснажливіше. І психологічна втома, і виснаження, і ресурси – вони все-таки вичерпуються", - резюмував військовослужбовець.

читайте такожПід Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідка

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

Читайте ще:

viber
новини Маріуполя війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки доліГороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки долі 4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в МосквіКоханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві Чому Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці - у ЗМІ розкрили секрет гарантаЧому Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці - у ЗМІ розкрили секрет гаранта Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФТіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФ
Підтримайте Главред

Останні новини

22:51

"Київ все ще стоїть": Байден зробив нову заяву про війну Путіна в Україні

22:44

Біженці з України зможуть залишитися в Європі надовго - МВФВідео

22:24

Орків "перемололи" разом з технікою: на сході ЗСУ знищили сотню окупантівВідео

21:59

На Великдень окупанти обстріляли Харків, багато загиблих і пораненихВідео

21:56

Останній рубіж Маріуполя: морпіхи назвали спосіб деблокади оточеного містаВідео

Реклама
21:53

Орки готують наступ на Кривий Ріг із Херсонської області - голова ОВА

21:49

"Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в ОдесіВідео

21:34

Дрони-вбивці: польські БПЛА-камікадзе наводять жах на рашистівВідео

21:26

Арестович назвав новий напрямок, де окупанти зосереджують силиВідео

21:25

У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, котрі скидали з літаків

21:10

Макрон перемагає на виборах президента Франції: перші дані екзитполуВідео

21:03

Росія хоче засекретити інформацію щодо фінансового стану справ у країні - WSJ

20:59

Громлять авто і проколюють шини: у Криму українські партизани глумляться над Z-рашистамиВідео

20:57

Мер Маріуполя шокував новими даними про втрати мирних жителівВідео

20:35

РПЦ допомагає депортувати і розселяти українців в Росії - ЗМІ

20:33

Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниВідео

20:29

Вибухи і стовпи чорного диму: РФ завдала ракетного удару по ПолтавщиніВідео

20:18

Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева стали батьками в день Воскресіння Христового

20:01

Британія не зупиниться, поки Путін не програє - МЗС БританіїВідео

19:57

Тиждень після Великодня 2022: прикмети і що не можна робити в Світлу седмицюВідео

Реклама
19:51

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: окупанти відступили з втратамиВідео

19:35

Обстріл Одеси – або ракети у Росії не високоточні, або вона свідомо цілиться у немовлятПогляд

19:33

Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму - Денісова

19:27

Путін "поховав" договір про мир після приниження від ЗСУ - Financial TimesВідео

19:10

У Херсоні росіяни причепили до танків українські прапори і обстріляли мирні селаВідео

18:56

Армійську "еліту" РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 90% кращих десантників ворога - ГрозєвВідео

18:42

У російській глибинці влаштували тисняву і бійку через халявні пасхальні яйця

18:42

Максим Галкін розпік владу РФ за ракетний обстріл Одеси: "Молитеся про мир, але посилаєте ракети"Відео

18:37

Індульгенція на зґвалтування: командування дозволило оркам звірства в Україні - правозахисницяВідео

18:07

Послання до любителів букви Z, або Чому кров і ганьба – майже неминуча перспектива для РосіїПогляд

17:59

Рашистів ганяє у хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTokВідео

17:50

Арестович дав прогноз, коли закінчиться наступ російських окупантів і бої за ДонбасВідео

17:45

Дружина Романа Сасанчина показала в лікарні пораненого в бою з рашистами батька

17:30

Орки розбігалися, як таргани: БТР ЗСУ Буцефал знищив натовп рашистівВідео

17:16

Будинок розстріляли з танка, а дружину кинули помирати: пенсіонер розповів про звірства окупантівВідео

16:51

"Демілітаризація російського рейху": ЗСУ Стугною спалили рашистський Т-72Відео

16:33

Британія передасть Україні 20 потужних гаубиць AS-90 та боєкомплект до них – ЗМІ

16:19

З Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт БандераФотоВідео

16:14

Цинічний план Москви: що Росія збирається провернути в УкраїніПогляд

16:00

У Німеччині шокували заявою і засумнівалися в масштабах військових злочинів РФ в УкраїніВідео

Реклама
15:46

Перемир'я та евакуація: в ОП запропонували РФ спецраунд переговорів щодо МаріуполяВідео

15:40

Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:18

"Куди вони подінуться, бідолахи": Арестович оцінив перспективу укладення мирної угоди з РФ

15:13

Евакуація цивільних і обмін військових: Зеленський провів переговори з Ердоганом щодо МаріуполяВідео

14:54

"Вийшов покурити - вбили": могильник розповів нові деталі про звірства окупантів у БучіВідео

14:45

"Найжахливіша Великодня ніч у житті": Катя Осадча пом'янула одеситку та її новонароджену доньку

14:40

Путінській армії нічим наступати: Арестович назвав терміни завершення активної фази війни в Україні

14:26

"Був спійманий, заарештований і допитаний": у Росії "винесли вирок" антипутінському паркану

14:05

У Сибіру - масштабні лісові пожежі: їх нікому гасити, військових пожежників відправили в Україну

13:54

Подоляк перерахував "досягнення другої армії світу" у війні проти України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти