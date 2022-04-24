Останній рубіж Маріуполя: морпіхи назвали спосіб деблокади оточеного міста

Зруйнований окупантами РФ Маріуполь / Фото Reuters

У Маріуполі Донецькій області, який знаходиться в оточенні окупантів РФ, критична ситуація через брак боєприпасів, їжі, медикаментів і води.

У місті понад 500 поранених українських бійців, які потребують якісної медичної допомоги, розповів Радіо Свобода командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський.

"Багато хлопців потребують операцій. Вони в підвальних сирих приміщеннях гниють. Рани не загоюються, обробляти їх нічим", - каже боєць ЗСУ.

"Ми готові підтримати процедуру "extraction", коли третя країна, яка не бере участі в конфлікті, надасть нам безпеку і практично вивезе військовий Маріупольський гарнізон і всіх цивільних, забрати всіх поранених і вбитих на територію третьої країни, яка візьме на себе зобов'язання безпеки під час прямування нас в ту державу", - заявив морпіх.

Як розповідають українські захисники, ЗС РФ (не рахуючись з жертвами серед мирного населення) руйнують будинки, вулиці, квартали, в яких знаходяться захисники міста, щоб у військовослужбовців не було місця, де сховатися від постійних обстрілів.

Імовірність деблокади Маріуполя

Офіцер резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер зазначив, що на сьогоднішній день деблокада Маріуполя військовим шляхом малоймовірна. Це пояснюється тим, що передові позиції ЗСУ та Азовсталь розділяють 120 кілометрів відкритої місцевості. Подібна військова операція, як попереджає Верцнер, потребує величезної переваги над противником в живій силі і техніці.

У свою чергу заступник командира полку Азов Святослав Паламар в інтерв'ю журналістам додав, що штурми росіян підтримуються з артилерії і бойових кораблів. По території Азовсталі ЗС РФ не припиняють наносити авіаудари.

"Коли у тебе є чітко визначений фронт, тил - це одне, тому що є підвезення свіжих сил, боєприпасів, продовольства і так далі. Воюючи на 360 градусів – це зовсім, зовсім інше ведення бойових дій, воно набагато складніше і набагато виснажливіше. І психологічна втома, і виснаження, і ресурси – вони все-таки вичерпуються", - резюмував військовослужбовець.

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Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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