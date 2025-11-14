Рус
ССО потужно вдарили по окупантах, які мали оточити Покровськ

Анна Косик
14 листопада 2025, 13:32
Українські спецпризначенці провели операцію настільки майстерно, що на заваді не стала навіть несприятлива погода.
Покровское направление, операция ССО
Дрони ССО долетіли до важливої цілі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

  • Дрони ССО влучили по місцю зосередження окупантів
  • У будівлі перебували окупанти, які мали оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили операцію зі знищення місця накопичення особового складу 51-ої армії країни-агресорки Росії у населеному пункті Затишок, що на Донеччині.

Як повідомили у ССО, під час застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої омсбр та 9-ої омсбр. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов.

відео дня

Яке завдання мали виконати окупанти, які перебували в зоні ураження

З'ясувалося, що угруповання 51-ої армії РФ мало оточити з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації. В ССО зауважили, що попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі, але дані про втрати противника все ще уточнюються.

"Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей РФ", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ отримала більше часу на захоплення Покровська

Главред писав, що після місяців провальних штурмів Покровська, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відтермінував дедлайн для окупації військами РФ українського міста

Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що російська сторона традиційно супроводжує свої дії масштабною пропагандою, однак нині замість демонстрації "успіхів" вона змушена виправдовуватися, чому її війська досі не змогли захопити Покровськ і Мирноград. Тимочко додав, що Путін уже був змушений перенести встановлені раніше терміни окупації цих населених пунктів майже на місяць.

ССО потужно вдарили по окупантах, які мали оточити Покровськ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.

Раніше головнокомандувач Сирський повідомив, що ворог продовжує зазнавати значних втрат на Покровському напрямку - як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються.

Нещодавно російські воєнкори почали істерити через великі втрати армії РФ у Покровську. А все тому, що завдяки відео самих же росіян окупантів швидко вистежили і більшість з них ліквідували.

Інші новини:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

війна в Україні Покровськ Сили спеціальних операцій Фронт
Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

