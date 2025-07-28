"Кинджали" не досягли цілей: сили ППО знешкодили понад 330 дронів і ракет ворога

Коротко:
- Окупанти запустили по Україні понад 300 повітряних цілей
- Основним напрямком удару був Старокостянтинів
У ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 331-го засобу повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, 311 повітряних цілей було збито/придушено.
Основним напрямком ворожого удару був Старокостянтинів, Хмельницької області.
Зазначається, що окупанти запустили по Україні 324 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, чотири крилаті ракети Х-101, три аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:
- 309 ударних БпЛА;
- 2 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння уламків - на кількох локаціях.
"Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей", - додали у ЗС ЗСУ.
Повітряна атака на Україну 28 липня - що відомо
Як писав Главред, увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 - спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.
"Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджено вікна з 6-го по 11-й поверхи. Усі служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.
У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної ворожої атаки. Попередньо, загиблих або травмованих унаслідок атаки в регіоні немає. У Кропивницькому вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.
Інші новини:
- Масована атака "шахедів" на Суми: у місті прогриміла низка вибухів
- Нічна атака РФ на Черкаси: постраждали 7 осіб, серед них - дитина
- Ворог скоїв ще один воєнний злочин: наслідки атаки на автобус на Сумщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред