"Кинджали" не досягли цілей: сили ППО знешкодили понад 330 дронів і ракет ворога

Основним напрямком ворожого удару був Старокостянтинів Хмельницької області.

https://glavred.net/war/kinzhaly-ne-dostigli-celey-sily-pvo-obezvredili-bolee-330-dronov-i-raket-vraga-10685042.html Посилання скопійоване

311 повітряних цілей було збито/придушено / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

Окупанти запустили по Україні понад 300 повітряних цілей

Основним напрямком удару був Старокостянтинів

У ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 331-го засобу повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, 311 повітряних цілей було збито/придушено.

Основним напрямком ворожого удару був Старокостянтинів, Хмельницької області.

відео дня

Зазначається, що окупанти запустили по Україні 324 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, чотири крилаті ракети Х-101, три аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА;

2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння уламків - на кількох локаціях.

"Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей", - додали у ЗС ЗСУ.

Звіт сил ЗС ЗСУ / придушені / t.me/kpszsu

Повітряна атака на Україну 28 липня - що відомо

Як писав Главред, увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 - спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.

"Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджено вікна з 6-го по 11-й поверхи. Усі служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної ворожої атаки. Попередньо, загиблих або травмованих унаслідок атаки в регіоні немає. У Кропивницькому вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред