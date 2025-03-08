Військові КНДР наступають у районі Суджі: у DeepState розповіли про ситуацію

Сили оборони накрили артилерійським вогнем одну зі штурмових груп противника.

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Північнокорейські військові в районі Суджі зазнають найбільших втрат - аналітики / Колаж: Главред, фото: KCNA, DeepState

Що відбувається в Курській області:

У районі Суджі наступають переважно військові КНДР

Війська КНДР зазнають найбільших втрат

Окупанти намагалися зайти в тил ЗСУ, але результат невідомий

У районі підконтрольного Силам оборони України міста Суджа проводять наступ переважно північнокорейські військові. Саме вони зазнають найбільших втрат. Одну з таких штурмових груп українські війська накрили вогнем артилерії.

"Насправді ка**пські пропагандисти хочуть на чужому горбу виїхати, адже основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати. На кадрі сигнатури значної групи противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати і потім потрапила під вогонь артилерії", - повідомили в DeepState. відео дня

Коротко про Суджу / Інфографіка: Главред

Окупанти намагалися потрапити в тил позицій ЗСУ

Крім того, аналітики підтвердили, що вранці 8 березня окупанти намагалися використати трубу, щоб потрапити в тил українських військ у Курській області.

"Але як насправді це закінчилося - нам невідомо поки що", - підкреслюється в повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Telegraph раніше заявили, що 10-тисячне угруповання Сил оборони України у районі Суджі опинилося під загрозою оточення. Просування росіян може бути пов'язане з паузою США в наданні українцям розвідувальних даних.

Зараз немає загрози оточення Сил оборони в Курській області, сказали джерела РБК-Україна. Командування працює над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Поки що немає планів щодо виведення українських військ з Курщини.

ЗСУ можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів, йдеться в матеріалі New York Post. Війська РФ могли скористатися ситуацією з відмовою Штатів надавати Україні розвідувальні дані, для прориву української оборони.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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