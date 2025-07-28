Дерево впало на намет із підлітками на Одещині, 1 дитина загинула і 4 поранені: деталі

Коротко:
- На Одещині під час негоди дерево впало на намет із підлітками
- Один хлопець загинув, четверо дітей постраждали
- Постраждалих дітей рятувальники передали медикам
В Одеській області під час негоди дерево впало на намет, у якому перебували підлітки.
Один хлопець загинув, ще четверо підлітків поранені. Про це повідомили у ДСНС України.
Трагедія сталася в місті Балта Подільського району.
Під час раптового погіршення погоди зірвався сильний вітер. Одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти.
"Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося. Обставини загибелі дитини з’ясовують правоохоронці", – зазначили в ДСНС.
Раніше повідомлялося, що у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ. Маленька Валерія зранку пішла до школи, але у навчальний заклад вона не прийшла. Дитину шукали понад тиждень.
Нагадаємо, у Хмельницькому матір викинула новонароджену дитину на смітник – стали відомі деталі. Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Вона загорнула його в рушник і винесла на вулицю в поліетиленовому пакеті.
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