Дерево впало на намет із підлітками на Одещині, 1 дитина загинула і 4 поранені: деталі

Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося.

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Дерево впало на намет із підлітками на Одещині/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

На Одещині під час негоди дерево впало на намет із підлітками

Один хлопець загинув, четверо дітей постраждали

Постраждалих дітей рятувальники передали медикам

В Одеській області під час негоди дерево впало на намет, у якому перебували підлітки.

Один хлопець загинув, ще четверо підлітків поранені. Про це повідомили у ДСНС України.

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Трагедія сталася в місті Балта Подільського району.

Під час раптового погіршення погоди зірвався сильний вітер. Одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти.

"Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося. Обставини загибелі дитини з’ясовують правоохоронці", – зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ. Маленька Валерія зранку пішла до школи, але у навчальний заклад вона не прийшла. Дитину шукали понад тиждень.

Нагадаємо, у Хмельницькому матір викинула новонароджену дитину на смітник – стали відомі деталі. Правоохоронці встановили, що хлопчика народила вдома 36-річна місцева жителька. Вона загорнула його в рушник і винесла на вулицю в поліетиленовому пакеті.

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