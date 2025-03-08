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У РФ "дуже великі" втрати в Суджі: Генштаб ЗСУ розкрив ситуацію на Курщині

Руслана Заклінська
8 березня 2025, 19:33оновлено 8 березня, 21:02
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Інформація про масований прорив російських військ в Сумьскій області не відповідає дійсності, розповіли в Генштабі.
У РФ 'дуже великі' втрати в Суджі: Генштаб ЗСУ розкрив ситуацію на Курщині
Генштаб розповів про бої на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот карти DeepState

Головне:

  • Масованого прориву росіян на Сумщині немає
  • В Суджі росіяни зазнають значних втрат
  • Ситуація в Курській області залишається під контролем командування

Інформація про масований прорив російських військ на Сумщині не відповідає дійсності, ситуація в Курській області залишається під контролем українського командування. В Суджі росіяни зазнають значних втрат. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у коментарі УП.

"У районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються", - зазначили у преслужбі Генштабу.

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На Курському напрямку тривають інтенсивні бої, але ситуація залишається під контролем українського командування. Найбільші штурмові дії з боку російських військ були зафіксовані на напрямках Коренєво-Суджа, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше Суджі.

"Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі", - роозповіли в Генштабі.

За даними командування, у бойових діях беруть участь підрозділи морської піхоти Росії, зокрема 177-й полк та 810-та бригада, підрозділи повітряно-десантних військ та кадирівці з батальйону "Ахмат". Також н боці РФ воюють найманці з КНДР чисельністю до двох батальйонів.

"Наше командування бачить всю повноту картини та вживає необхідних заходів із посилення стійкості оборони. Для стабілізації обстановки задіяно резерви головнокомандувача Збройних Сил України. Завдяки цим рішенням підрозділи противника зазнали значних втрат", - додав Генштаб ЗСУ.

Суджа - що відомо про місто
Суджа - що відомо про місто / Главред - інфографіка

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ситуація в Курській області за останні дні ускладнилась, але українське командування не планує виводити війська. За інформацією джерел, наразі вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.

Агресор намагається перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення. Ширина українського плацдарму в області зменшилась до 11 км.

Також інформація про масовий прорив російських військ через кордон у Сумській області не відповідає дійсності, наголосили в Центрі протидії дезінформації РНБО

Як повідомляв Главред, в районі Суджі наступають переважно війська КНДР, які зазнають найбільших втрат. Одну з штурмових груп північнокорейців українські військові накрили артилерійським вогнем.

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