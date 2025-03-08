Загроза оточення 10-тисячного угруповання ЗСУ: ЗМІ про важку ситуацію на Курщині

Російське просування може бути пов'язане з відключенням від американських розвідувальних даних.

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ЗСУ продовжують бої на Курщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Російська армія зуміла просунутися в Старій Сорочині та Новій Сорочині Курської області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

"Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині", - йдеться в повідомленні.

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/ DeepState

Що відбувається в Курській області

Зі свого боку The Telegraph пише про загрозу оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Не виключається, що російське просування може бути пов'язане з відключенням від американських розвідувальних даних.

"Російське просування ключовим шляхом відбулося незабаром після того, як США перервали обмін розвідданими з Україною. Обмеживши спостереження, США дозволять росіянам діяти більш вільно і планувати напади без відома України, вважають експерти", - ідеться в статті.

Джерела в українській розвідці повідомили журналістам, що практично всі розвіддані від США були зупинені. Підкреслюється, що значна кількість північнокорейських військ була використана в наступі.

Тепер Україна розглядає можливість відходу з Курської області, щоб уникнути подальших втрат. "Ми хочемо уникнути втрат. Страх перед оточенням реальний", - сказали військові ЗСУ виданню.

Газета нагадує, що українські війська, які залишилися поблизу російського кордону, з'єднані коридором завдовжки близько одного кілометра і завширшки менше 500 метрів у найвужчому місці.

/ Главред - інфографіка

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів. Російські війська прорвали оборонну лінію України в районі російського міста Суджа.

Як повідомляв Главред, 20 лютого аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ намагаються знищити логістику Сил оборони в Курській області. Ворог досяг певних успіхів.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни в Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState помістили село Новеньке в сіру зону.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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