Серйозний тактичний успіх: ЗСУ розпочали новий наступ на важливому напрямку

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу у російських окупантів на фронті.

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Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

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ЗСУ взяли під повний контроль населений пункт Котлине

Бійці просуваються в районі населеного пункту Шевченко

На Покровському напрямку спостерігається тактична ініціатива з боку ЗСУ

На Покровському напрямку Сили оборони України домоглися значних тактичних успіхів за кількома напрямками одночасно. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Freeдом.

"По-перше — Збройними силами України взято під повний контроль населений пункт Котлине. Котлине прикриває вихід до ключової логістики Сил оборони України — це траса Покровськ-Дніпро. Це серйозний тактичний успіх. Другий напрямок — інший фланг Покровського фронту — це просування Сил оборони України в районі населеного пункту Шевченко. Значне розширення зони присутності", — наголосив він. відео дня

За його словами, російські ЗМІ наголошують на тому, що наступ ЗСУ в районі Шевченка — новий етап контрнаступу Михайла Драпатого (командувача Сухопутних військ ЗСУ — ред.).

"Разом з тим вони відзначають запеклий характер зіткнень і значні успіхи Сил оборони України", — підкреслив аналітик.

Снєгирьов також додав, що наразі на Покровському напрямку спостерігається тактична ініціатива з боку ЗСУ.

"Після зміни кадрової політики, а саме призначення Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ, вдалося не лише стабілізувати, а й, як бачимо, перехопити тактичну ініціативу у російських окупантів. Зведено нанівець подальше просування окупаційних військ углиб української території, а саме — до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Ба більше, окупанти змушені визнати важкі втрати в особовому складі та техніці", — підсумував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, зараз існує загроза оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що найкритичнішу ситуацію на фронті, коли Сили оборони постійно були в глухій обороні, а ворог постійно просувався, вже пройдено.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ здійснили серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за лінію оборони росіян на південний схід від Суджі.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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