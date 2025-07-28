Скільки буде коштувати долар та євро на початку серпня: банкір здивував прогнозом

Євро все ще не планує втрачати своїх позицій.

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Курс валют з 28 липня по 3 серпня / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Скільки буде коштувати долар в Україні з 28 липня по 3 серпня

Як зміниться курс євро впродовж робочого тижня

Впродовж нового робочого тижня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій. Ситуація на початку серпня буде багато в чому схожою на липневу. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він запевнив, що не варто очікувати знецінення долара або євро.

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За його прогнозом курс долара коливатиметься в межах 41,6 - 42 гривні на міжбанку і 41,6 - 42,2 гривні за на готівковому ринку.

Щоб обміняти 100 доларів, потрібно мати щонайменше 4160 грн, а 1000 доларів обійдеться 41600 - 42200 гривень.

А євро до 3 серпня перебуватиме в межах 48,5 - 49,5 гривні на міжбанку і 48 - 49,5 гривні на готівковому ринку.

Отже, за 100 євро доведеться віддати 4800 - 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48000 - 49500 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 28 липня, офіційний курс долара в Україні дещо підвищиться, в той час як курс європейської валюти до гривні навпаки послабить свої позиції.

Раніше повідомлялося, що ситуація на валютному ринку у серпні поточного року буде багато в чому залежати від кількох основних чинників. Як і раніше, Національний банк України буде залишатися основним гравцем на ринку.

Як писав Главред, не всі долари й євро українці можуть обміняти в пунктах обміну валют. Деякі купюри можуть не прийняти через поганий стан або зовнішній вигляд, а в окремих випадках банкноти навіть конфіскують.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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