Скільки буде коштувати долар та євро на початку серпня: банкір здивував прогнозом

Ви дізнаєтеся:
- Скільки буде коштувати долар в Україні з 28 липня по 3 серпня
- Як зміниться курс євро впродовж робочого тижня
Впродовж нового робочого тижня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій. Ситуація на початку серпня буде багато в чому схожою на липневу. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
Він запевнив, що не варто очікувати знецінення долара або євро.
За його прогнозом курс долара коливатиметься в межах 41,6 - 42 гривні на міжбанку і 41,6 - 42,2 гривні за на готівковому ринку.
Щоб обміняти 100 доларів, потрібно мати щонайменше 4160 грн, а 1000 доларів обійдеться 41600 - 42200 гривень.
А євро до 3 серпня перебуватиме в межах 48,5 - 49,5 гривні на міжбанку і 48 - 49,5 гривні на готівковому ринку.
Отже, за 100 євро доведеться віддати 4800 - 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48000 - 49500 гривень.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, 28 липня, офіційний курс долара в Україні дещо підвищиться, в той час як курс європейської валюти до гривні навпаки послабить свої позиції.
Раніше повідомлялося, що ситуація на валютному ринку у серпні поточного року буде багато в чому залежати від кількох основних чинників. Як і раніше, Національний банк України буде залишатися основним гравцем на ринку.
Як писав Главред, не всі долари й євро українці можуть обміняти в пунктах обміну валют. Деякі купюри можуть не прийняти через поганий стан або зовнішній вигляд, а в окремих випадках банкноти навіть конфіскують.
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Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
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