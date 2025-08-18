Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракету

Глава Міноборони Шмигаль підтвердив, що виробництво крилатої ракети "Фламінго" з дальністю до 3000 км та бойовою частиною близько 1000 кг розпочато.

В Міноборони заявили про нову українську ракету, деталі / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив запуск виробництва крилатої ракети "Фламінго". Про це він заявив під час презентації проєкту програми дії уряду, передає "Ми-Україна".

"Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент", - сказав Шмигаль.

Таким чином прем’єр опосередковано прокоментував питання про наявність в Україні крилатих ракет "Фламінго" з дальністю до 3000 км.

Зазначається, що ракета має дальність польоту до 3000 км, бойову частину близько 1000 кг та швидкість до 950 км/год. Вона стійка до російських систем РЕБ і розрахована на серійне виробництво у великих обсягах. Завдяки цим характеристикам "Фламінго" здатна вражати стратегічні об’єкти глибоко в тилу противника.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував у Facebook фото ракети "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. За його словами, ракети вже запущені у серійне виробництво та були зафіксовані 14 серпня в цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні.

Чи зможуть ракети "Фламінго" вплинути на хід війни

Українські ракетні комплекси "Фламінго" можуть відіграти вирішальну роль у перемозі над Росією навіть без постачання американських ракет, зокрема "Томагавків". Про це в коментарі Укрінформу розповів представник компанії Fire Point Артем (прізвище з міркувань безпеки не розголошується).

Він наголосив, що впевнений у спроможності України досягти перемоги завдяки "Фламінго", адже "Томагавки" вже морально застарілі, мають значно гірші технічні характеристики та поступаються українським розробкам за всіма параметрами. До того ж їхня вартість у кілька разів вища, ще й без урахування транспортування та засобів доставки.

За словами представника Fire Point, навіть у разі постачання американських "Томагавків" це не змінило б ситуацію на фронті.

"Ми їх отримували б точно не більше, ніж "Хаймарсів" тих самих, тож лише власне виробництво зможе забезпечити нам таку кількість, щоб ми могли бити окупанта абсолютно там, де потрібно, і самі визначати цілі, що дуже важливо", – наголосив він.

Представник компанії зазначив, що ракети "Фламінго" готуються до запуску всього за 20–40 хвилин, мають дальність ураження до 3000 км, розвивають швидкість до 950 км/год і несуть бойову частину вагою понад 1000 кг.

Натомість американські "Томагавки" є застарілими та коштують у кілька разів дорожче, що робить їх значно менш ефективними в умовах нинішньої війни.

"Це вже серійне виробництво, це не прототип, а повністю українське виробництво. Ми повністю можемо забезпечити таку зброю перемоги", – підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головною короткостроковою метою президента США Дональда Трампа є організація особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Спочатку Трамп навіть розглядав можливість обмежитися зустріччю на Алясці після того, як Путін "висунув вимогу" щодо Донецької області, проте пізніше російський президент пом’якшив позицію. Як зазначає Axios, радники Трампа вважають, що його мета полягає не в припиненні вогню, а саме в організації перемовин між Зеленським і Путіним.

Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов додає, що від зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Вашингтоні Україні навряд чи варто очікувати позитивних результатів.

Колишній радник із питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що після переговорів Трампа та Путіна стало ще очевидніше, що Росія не докладає серйозних зусиль для завершення війни, і для припинення агресії США повинні посилити тиск на Москву.

