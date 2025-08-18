Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Кабмін готує важливе рішення

Нова система діятиме паралельно з існуючою, дозволяючи українцям отримувати дві пенсії.

https://glavred.net/economics/ukraincy-smogut-poluchat-srazu-dve-pensii-kabmin-gotovit-vazhnoe-reshenie-10690679.html Посилання скопійоване

Як отримати дві пенсії / Колаж: Главред, фото: pexels

Головне:

В Україні скоро з’явиться друга пенсія

Уряд обіцяє масштабну соціальну реформу

В Україні готують серйозні зміни у сфері соціального забезпечення. Одним із ключових нововведень стане запровадження другої пенсії, а також модернізація правил надання різних соціальних виплат. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що впродовж найближчих ста днів уряд представить нову пенсійну реформу.

Вона передбачатиме створення накопичувальної системи, яка працюватиме паралельно з чинною солідарною. Це означатиме, що громадяни отримуватимуть одразу дві пенсії.

відео дня

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Згідно з планом, накопичувальна пенсія формуватиметься за допомогою особистих рахунків, куди надходитимуть внески для майбутніх виплат. Солідарна система водночас стане більш залежною від розміру та тривалості сплачених внесків.

Крім того, реформа включає інші зміни в соціальній політиці:

введення професійних пенсій для окремих спеціальностей;

нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму та соцдопомог;

підвищення допомоги при народженні дитини;

створення "єдиного вікна" для переселенців;

зміну принципів підтримки людей з інвалідністю — залежно від ступеня втрати працездатності, а не формальної групи.

Також планується ухвалення Соціального кодексу, який об’єднає в одному документі всі норми щодо соціальних виплат та пільг.

Поки що деталі щодо розмірів виплат уряд не розголошує, оскільки реформа проходить узгодження у парламенті та Кабміні. Очікується, що накопичувальна пенсія стане обов’язковою після багатьох років відкладань.

Нагадаємо, ідея подвійної пенсійної системи обговорювалася неодноразово, але її запуск постійно переносився через економічні труднощі та політичні фактори.

Виплати пенсій в Україні - деталі

Главред писав, що деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату. Літнім людям додадуть до пенсії до 944 грн щомісяця.

Окрім цього, українці тепер можуть самі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. Завдяки новим змінам у законодавстві, з'явилося більше можливостей, щоб гнучко підійти до цього питання.

Крім того, деякі пенсіонери у серпні отримають додаткові виплати. Залежно від категорії, до основної пенсії буде додано від 450 до 3100 гривень.

Більше економічних новин:

Про персону: Денис Улютін Денис Валерійович Улютін (нар. 18 квітня 1982) — український державний службовець. З 2025 року — Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Раніше, з 2020 по 2025 рік, був першим заступником Міністра фінансів України, пише Вікіпедія. Починав свій кар'єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України. З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в Апараті Прем'єр-міністра України. З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України. Має Подяку Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року. З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України. З 2020 по 2025 рік обіймав посаду першого заступника Міністра фінансів України. 17 липня 2025 року був призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України в уряді Юлії Свириденко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред