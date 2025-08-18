Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

Ліза Глінська не може підібрати слів, щоб описати свої почуття.

Ліза Глінська діти - кондитерка отримала образливий коментар / колаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Українська кондитерка і переможниця "МастерШеф-2" Ліза Глінська вперше стала мамою в 41 рік. У жовтні з'явилися на світ близнючки Поліна і Соломія.

Глінська насолоджується материнством, але часом стикається з кричущою нетактовністю оточуючих. Про один із таких випадків вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Під час прогулянки з малятами Ліза зайшла до супермаркету, де на касі її назвали бабусею її доньок. "Не знаю, що це. Це комплімент, можливо. Касир каже: "Це ваші онуки?" Дівчата, що ви думаєте? Як реагувати? Якось, чесно кажучи, таке собі… Не знайшла я слів і досі… Це мене навіть не образило, а "підбадьорило". Знайомтеся, мої онучки", - написала кондитер.

У коментарях шанувальники Лізи Глінської зазначають, що вона має чудовий вигляд, і розквітла з появою дітей, а чужу грубість радять просто ігнорувати.

Про персону: Ліза Глінська Єлизавета Глінська - кондитер, переможниця 2 сезону кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Навчалася у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, де вивчала кулінарію і кондитерське мистецтво. З'являється на телебаченні у якості кулінарного експерту та судді (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МайстерШеф-9", "МайстерШеф. Професіонали" та ін.). Авторка майстер-класів з кондитерського мистецтва та кулінарних книжок. Відкрила власну школу кондитерського мистецтва GL.

