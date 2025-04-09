"Китай - спонсор РФ у війні": у США відреагували на полонених китайців

Китай постачає близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни, заявили у США.

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У США відреагували на потрапляння громадян Китаю в полон ЗСУ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, x.com/StateDept

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Китай відіграє велику роль у війні

Співпраця Китаю і РФ "тільки поглибить глобальну нестабільність"

У США бачили повідомлення про захоплення в український полон двох громадян Китаю, які воювали проти України на боці Росії. Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Теммі Брюс ці повідомлення назвала "тривожними" і зазначила велику роль Китаю у війні РФ проти України.

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"Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які воювали на боці Росії в Україні. Китай - великий спонсор Росії у війні в Україні. Китай постачає близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить із Китаю", - пояснила Брюс.

Вона також нагадала заяву американського президента Дональда Трампа про те, що співпраця між двома ядерними державами, якими є Китай і Росія, "тільки поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими". За словами прес-секретаря Держдепу США, "це ще м'яко сказано".

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 квітня Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії. Це сталося в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у полонених виявлено документи, банківські картки та особисту інформацію.

Китайська Народна Республіка намагається розширити свою військово-логістичну присутність, маскуючи її під цивільні об'єкти. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що Пекін прагне витіснити НАТО з регіону Чорного моря.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї наголосив, що принцип "назавжди друзі, ніколи вороги", закріплений у Договорі між Китаєм і Росією про добросусідство, дружбу та співробітництво, є юридичною основою для поглиблення стратегічного співробітництва з РФ - державою, яка веде агресивну війну проти України.

У розмові з Главредом керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував можливість впливу США на позицію Китаю щодо війни. Він зазначив, що не впевнений, чи має Пекін достатньо реальних важелів, щоб змусити Москву зупинити агресію.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною та відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють вищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройними силами, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Голова КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість голови КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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