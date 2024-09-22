ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

На Харківщині окупанти мають просування, однак ЗСУ потужно стримують російський наступ.

https://glavred.net/ukraine/zsu-strimuyut-silni-nastupi-rosiyan-v-isw-rozkrili-naybilsh-nebezpechni-napryamki-10599155.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують наступ росіян / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України продовжують відбивати механізовані штурми російських окупантів із великою кількістю техніки на кількох напрямках.

У звіті ISW повідомляють, що помітно зросла активізація противника поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

21 вересня українські війська вели наступальні дії в Курській області, але без підтвердженого просування. Російські джерела повідомляють про нібито безуспішні атаки ЗСУ в районах Нового Путі, Медвежого, Камишівки та Любимівки, зазначаючи, що інтенсивність українських атак у цих зонах зменшується.

відео дня

У Харківській області окупанти трохи просунулися біля Липців та Вовчанська. Геолокаційні кадри показали, що російські сили діяли в дачних районах поблизу Глибокого, де підірвались дві російські мототехніки. Окрім цього, було підтверджено розгортання чеченських підрозділів "Ахмат" для примушування російських військ до наступу. Також зафіксовано атаки в Луганській області, зокрема поблизу Кислівки, Невського та Кремінної, де російські війська, ймовірно, захопили кілька населених пунктів. Проте в Невському присутність окупантів залишається непідтвердженою.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

У Донецькій області російські загарбники намагалися просунутися на південний схід від Сіверська, Часового Яру та Торецька, але без значних успіхів. ЗСУ продовжують відбивати атаки противника на цьому напрямку, тоді як російська піхота зазнає втрат і використовує баггі, мотоцикли та всюдиходи через дефіцит техніки.

21 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив свої сили для наступу на Невське. Незважаючи на ці заяви, залишається незрозумілим, чи повністю окуповано населений пункт, оскільки російські сили продовжують тиснути на цьому напрямку. Крім того, окупанти проводять активні атаки в північній частині Макіївки, що також знаходиться в Луганській області.

Українські сили оборони продовжують стримувати натиск ворога, відбиваючи механізовані штурми та завдаючи втрат російським підрозділам у цьому регіоні.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що командир підрозділу ЗСУ повідомив, що бійці ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян. Українські військові закінчують операцію зі взяття в оточення величезної кількості російських окупантів у Курській області. Ярославський заявив, що це найбільший російський "котел" від початку війни.

Українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. Водночас він звернув увагу на те, що на сьогодні зарано озвучувати детальнішу інформацію і нагадав про необхідність "тотальної інформаційної тиші". Також відомо, що Сили оборони України в районі Любимівки на Курському напрямку.

ЗСУ уразили найбільший склад із боєприпасами в Росії. Олег Катков повідомив, що на знищеному складі боєприпасів росіяни зберігали дуже дефіцитні снаряди та балістичні ракети. Саме тому, чим потужніший такий склад, тим дефіцитніші та дороговартісні боєприпаси там зберігаються.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред