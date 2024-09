ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України продовжують відбивати механізовані штурми російських окупантів із великою кількістю техніки на кількох напрямках.

У звіті ISW повідомляють, що помітно зросла активізація противника поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

21 вересня українські війська вели наступальні дії в Курській області, але без підтвердженого просування. Російські джерела повідомляють про нібито безуспішні атаки ЗСУ в районах Нового Путі, Медвежого, Камишівки та Любимівки, зазначаючи, що інтенсивність українських атак у цих зонах зменшується.

У Харківській області окупанти трохи просунулися біля Липців та Вовчанська. Геолокаційні кадри показали, що російські сили діяли в дачних районах поблизу Глибокого, де підірвались дві російські мототехніки. Окрім цього, було підтверджено розгортання чеченських підрозділів "Ахмат" для примушування російських військ до наступу. Також зафіксовано атаки в Луганській області, зокрема поблизу Кислівки, Невського та Кремінної, де російські війська, ймовірно, захопили кілька населених пунктів. Проте в Невському присутність окупантів залишається непідтвердженою.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.