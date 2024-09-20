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Українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області – офіцер ЗСУ

Олексій Тесля
20 вересня 2024, 10:48
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На Курському напрямку у ЗСУ є позитивні новини, розповів український офіцер.
ЗСУ, Курська область
ЗСУ просуваються в Курській області / Колаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

Українська армія має успіх у Курській області одразу на кількох напрямках, повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

Як пише він у Telegram-каналі "Офіцер+", Сили оборони України в районі Любимівки на Курському напрямку.

Крім того, у ЗСУ також є значні успіхи в Глушківському районі Курської області, зазначив український офіцер.

"На Курському напрямку просування і позитивні новини в районі Любимівки. Також підрозділи СОУ досягають успіху в Глушківському районі", - уточнює представник ЗСУ.

Водночас він звернув увагу на те, що на сьогодні зарано озвучувати детальнішу інформацію і нагадав про необхідність "тотальної інформаційної тиші".

"Тримаю кулаки за те, щоб скоро ви самі все дізналися", - додав український лейтенант.

Скріншот
/ t.me/officer_alex33

Дивіться відео - армію РФ взяли в котел:

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як уточнюється у зведенні Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. При цьому наголошується, що авіація ворога продовжує бомбити свою територію.

"За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБів", - додали в Генштабі.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що стан справ у російських окупантів на Курщині, незважаючи на заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний, і місцева влада оголосила термінову евакуацію відразу двох районів.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області для відбиття операції ЗСУ в Курській області, проте врешті-решт РФ була змушена перекинути туди 40-тисячне військо.

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/ Главред

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