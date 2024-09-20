Українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області – офіцер ЗСУ

Українська армія має успіх у Курській області одразу на кількох напрямках, повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".
Як пише він у Telegram-каналі "Офіцер+", Сили оборони України в районі Любимівки на Курському напрямку.
Крім того, у ЗСУ також є значні успіхи в Глушківському районі Курської області, зазначив український офіцер.
"На Курському напрямку просування і позитивні новини в районі Любимівки. Також підрозділи СОУ досягають успіху в Глушківському районі", - уточнює представник ЗСУ.
Водночас він звернув увагу на те, що на сьогодні зарано озвучувати детальнішу інформацію і нагадав про необхідність "тотальної інформаційної тиші".
"Тримаю кулаки за те, щоб скоро ви самі все дізналися", - додав український лейтенант.
Дивіться відео - армію РФ взяли в котел:
Що кажуть у Генштабі ЗСУ
Як уточнюється у зведенні Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. При цьому наголошується, що авіація ворога продовжує бомбити свою територію.
"За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБів", - додали в Генштабі.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що стан справ у російських окупантів на Курщині, незважаючи на заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний, і місцева влада оголосила термінову евакуацію відразу двох районів.
Як повідомлялося раніше, Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області для відбиття операції ЗСУ в Курській області, проте врешті-решт РФ була змушена перекинути туди 40-тисячне військо.
Більше новин:
- Росіяни лізуть без зупинки: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію на фронті
- Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ
- ЗСУ тримають росіян "лоб в лоб": ситуація в Покровську знову ускладнилася - ЗСУ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред