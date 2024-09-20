ЗСУ уразили найбільший склад із боєприпасами в Росії: у Defense Express розкрили втрати

ЗСУ завдали нищівного удару по найбільшому складу Росії - наслідки вражаючі.

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ЗСУ завдали нищівного удару / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що на знищеному складі боєприпасів росіяни зберігали дуже дефіцитні снаряди та балістичні ракети.

"Важливо розуміти, що мова йде не про склад боєприпасів у Тверській області, а про 107 арсенал ГРАУ МО РФ. Зокрема, Головного управління ракетних військ РФ. Це є найвищим рангом складів з боєприпасами, які є РФ. Загалом в Росії є від 15 до 20 таких великих складів з боєприпасами. Зазвичай в межах одного військового округу РФ таких складів є два-три. Для розуміння, ЗСУ вразили найбільший тип складів з боєприпасами в Росії. Такі склади слугують логістичними хабами для армії РФ", - пояснив Катков для телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, дороговартісні боєприпаси зберігаються при певному температурному режимі та вологості.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

"Дуже важливо наголосити, що на території 107 арсеналу ГРАУ у Тверській області росіяни зберігали дуже дефіцитні та дороговартісні боєприпаси. Оскільки, зберігання боєприпасів, в тому числі балістичних ракет, це не про те, що їх можна просто десь сховати в непідготовлених приміщеннях. Річ у тому, що такі укриття для боєприпасів повинні мати певні температурні та режими вологості. Саме тому, чим потужніший такий склад, тим дефіцитніші та дороговартісні боєприпаси там зберігаються", - додав він.

Вибухи в Торопці - що відомо

Нагадаємо, що 18 вересня ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу у Торопці. Україна успішно атакувала безпілотниками один із найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з найбільш масштабних атак на ворожі арсенали.

У РФ панічно повідомили про десятки жертв на складах у Торопці. Унаслідок потужних вибухів на артилерійському складі армії країни-агресора РФ у Торопці Тверської області могли бути знищені десятки російських військових. Відомо, що у зоні ураження в Торопці, перебували близько сотні військових РФ.

У ЗСУ розповіли деталі про удар по арсеналу в Торопці. Сергій Братчук повідомив, що Сили оборони ударом по "найбільш захищеному" обʼєкту вкотре продемонстрували світу безболісний перетин чергових "червоних ліній" Кремля.

Атака на Торопець стала переломним моментом у війні. Офіційні джерела повідомили, що ці запаси містили ракети ППО С-300 і балістичні ракети "Іскандер" і КН-23 - останні були вироблені Північною Кореєю. Окупанти використовують усі вищевказані ракети для атак по містах України.

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