"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

Українські військові закінчують операцію зі взяття в оточення величезної кількості російських окупантів у Курській області. Це найбільший російський "котел" від початку повномасштабної війни. Про це заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.
За його даними, ЗСУ змогли взяти в оточення близько 6 тисяч росіян.
"У результаті важких боїв ЗСУ вдалося на другому етапі наступу замкнути оточення в районі Глушково, підібгавши угруповання армії РФ до природної перешкоди - річки Сейм. Правий фланг також відрізано. Завершуємо операцію з відрізання переправ і готуємося закрити найбільший російський котел із початку повномасштабної війни!" - написав Ярославський.відео дня
Наступ ЗСУ в Курській області - головні новини
Нагадаємо, Сили Оборони України на території Курської області продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Червонооктябрського, що на південний захід від Кореневого.
Крім того, у Курській області ЗСУ вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога і створивши нову лінію для ведення військових операцій. Це дає змогу відтягнути противника і не дати країні-агресору Росії можливості спрямувати додаткові сили на Покровський напрямок.
19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки військових РФ вдалося "переманити" в Курську область. На Курський напрямок уже вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових із території України.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
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