"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

Близько 6 тисяч росіян потрапили в оточення в Курській області РФ.

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ЗСУ взяли в оточення близько 6 тисяч окупантів у Курській області / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Українські військові закінчують операцію зі взяття в оточення величезної кількості російських окупантів у Курській області. Це найбільший російський "котел" від початку повномасштабної війни. Про це заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

За його даними, ЗСУ змогли взяти в оточення близько 6 тисяч росіян.

"У результаті важких боїв ЗСУ вдалося на другому етапі наступу замкнути оточення в районі Глушково, підібгавши угруповання армії РФ до природної перешкоди - річки Сейм. Правий фланг також відрізано. Завершуємо операцію з відрізання переправ і готуємося закрити найбільший російський котел із початку повномасштабної війни!" - написав Ярославський. відео дня

Наступ ЗСУ в Курській області - головні новини

Нагадаємо, Сили Оборони України на території Курської області продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Червонооктябрського, що на південний захід від Кореневого.

Крім того, у Курській області ЗСУ вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога і створивши нову лінію для ведення військових операцій. Це дає змогу відтягнути противника і не дати країні-агресору Росії можливості спрямувати додаткові сили на Покровський напрямок.

19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки військових РФ вдалося "переманити" в Курську область. На Курський напрямок уже вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових із території України.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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