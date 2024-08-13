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Путін точно готує серйозну відповідь для України за Курську область - Світан

Степан Гафтко
13 серпня 2024, 01:03
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Путін може готувати жорстку відповідь на прорив українськими військами кордону у Курській області.
Путін точно готує серйозну відповідь для України за Курську область - Світан
Путін готує серйозну відповідь українцям за Курську область / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін готує серйозну відповідь для України за бої у Курській області. У нього думки як у пітерських дворах - ви нам сюди, а ми вам туди. Про це полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан повідомив в ефірі 24 каналу.

Також експерт підкреслив, що в найближчий час Росія може провести масштабну ракетну, або дронову атаку, тому варто бути пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Світан заявив, що росіяни вже накопичили запас ракет, які самі ж виробляють, тому в найближчий час вони будуть готові запускати їх із всіх наявних носіїв. Мова йде про більш ніж 100 одиниць.

"Щодо "Шахедів", то росіяни можуть запустити кілька десятків, але не одночасно, оскільки мають проблеми з пусковими установками. Тобто пуски, імовірно, відбуватимуться хвилями протягом ночі. За таких умов, кількість БпЛА може зростити до сотні".

Військовий експерт зазначив, що нам не вперше відбивати масовану атаку і українці давно вже привикли до подібних тривог, проте, необхідно реагувати на всі сигггнали та повідомлення про ракетні небезпеки.

"Тому щойно прочитаєте про зліт бомбардувальників Ту-95, вихід носіїв-ракет у Чорне море або попередження про застосування балістики, негайно спускайтеся в укриття", - підкреслив Світан.

Також він зауважив, що наразі у Путіна спостерігається роздратованість і навіть паніка, саме тому він може здійснювати неадекватні вчинки і приймати спонтанні рішення.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські військові повідомили, що від початку боїв у Курській області їм вдалось просунутися на 30 кілометрів від фрронту та захопити більше сорока населених пунктів.

Також стало відомо, що у зв'язку із складною вооєнною ситуацією у Курській області росіяни перекидають додаткові сили із Придніпров'я в РФ.

Раніше російський вертоліт переплутав свою ж колону із українською та розстріляв її.

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Володимир Путін Бої в Курській області
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