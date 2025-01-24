ЗСУ зірвали плани РФ і ведуть контрнаступ: в ЦПД розповіли про бої на Курщині

Українські військові місцями видавлюють росіян з позицій, розповів Андрій Коваленко.

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ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії на Курщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот карти DeepState

Ключове з заяви Коваленка:

Сили оборони Укарїни проводять тактичні контрнаступальні дії на Курщині

Місцями ЗСУ видавлюють росіян з окремих позицій

Плани ворога в Курській області зірвали

ЗСУ проводять контрнаступальні дії в Курській області. Українські військові мають успіхи на окремих напрямках, незважаючи на чисельну перевагу ворога. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"На Курщині, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій", - заявив він.

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Коваленко зазначив, що російсько-корейські підрозділи зберігають чисельну перевагу в Курській області Росії, однак втрати техніки та особового складу значно уповільнили їхні наступальні дії.

"Через особливості місцевості, а також втрати техніки і людей, їх темп руху був загальмований і початкові плани порушені", - додав керівник ЦПД.

Бої на Курщині - останні новини

Нагадаємо, 23 січня російська армія просунулася в районі "українського плацдарму" в Курській області. Російські війська продовжили наступ поблизу сіл Погребки, Нікольське та в інших районах.

Також розвідка Британії повідомила, що втрати військ КНДР в Курській області складають близько 4 тисяч осіб, з яких чверть загинула в боях. Це більше третини з 11-тисячного угруповання північнокорейських військ, яке перекинули до РФ для участі в боях проти України.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що українські війська вже близько пів року перебувають у Курській області Росії, проводячи успішну операцію. Він вважає, що цей наступ не буде останнім.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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