Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Українські сили знищують як цивільні мости, так і тимчасові або понтонні конструкції росіян.

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Росіяни вдалися до старої тактики на Курщині / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, DeepState

Про що пише Forbes:

Росіяни повернулися до технологій Другої світової на Курщині

Чому у Курській області окупанти імпровізують із "мобільними мостами"

Українці на постійній основі атакують спеціалізовані мостові транспортери РФ

Щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Оглядач Forbes Девід Акс зазначає, що під час Другої світової війни деякі армії, включно з британською, використовували металеві конструкції, які закріплювали на шасі танків.

Ці імпровізовані "смішні мости" дозволяли швидко долати перешкоди, які блокували транспорт на полі бою.

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"Вісімдесят років потому в Курській області на заході Росії російські повітряно-десантні війська розгортають модифіковані десантні машини БТР-Д у такий самий спосіб: навалюючи те, що схоже на дерев'яну підлогу, на 13-тонні гусеничні машини і скочуючи їх у річки. Занурюючись у грязьові русла річок, імпровізовані поверхні машин виконують функцію мостів", - пише аналітик.

За словами Акса, російські БТР-Д активно використовуються на західній частині Курського виступу. Для атак на українські позиції в селі Дар'їно і його околицях російські війська спочатку мають подолати річку Снагость.

Проте українські сили знищують як цивільні мости, так і тимчасові або понтонні конструкції, які споруджують російські інженери.

Крім того, українці цілеспрямовано атакують спеціалізовані мостові транспортери, що їх застосовують росіяни.

Хоча БТР-Д також уразливі для мін, ракет, артилерійських обстрілів і дронів, вони мають високу мобільність і здатні рухатися зі швидкістю до 40 миль на годину (приблизно 64 км/год). Це робить їх менш вразливими, ніж стаціонарні мости або повільна інженерна техніка, підкреслює аналітик.

"З листопада українці підбили принаймні два БТР-Д. Однак саморобні машини не раз допомагали російським військам переправлятися через річку Снагость і починати боротьбу за територію навколо Дар'їно", - зазначає він.

Бої в Курській області - що відомо

Не так давно Главред повідомляв, що Україна зламала великий наступ Кремля. Контратака Сил оборони на Курському фронті зупинила апетит РФ.

Своєю чергою генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив, як Україна змінила правила гри на Курщині. За його словами, Росія хотіла торгувати захопленими територіями, але плани ворога провалилися.

Також варто зазначити, що нещодавно Мережею ширилася інформація, що окупанти зі сторони Курщини прорвали державний кордон України в Сумській області. З цього приводу в ЗСУ зробили важливу заяву.

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