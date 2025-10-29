Удар РФ по об’єкту ДТЕК: на Одещині десятки тисяч людей залишились без світла

Внаслідок удару постраждала одна людина.

Що відомо:

Пошкоджено енергетичну та транспортну інфраструктуру

Частина області залишилася без світла

Енергетики підʼєднали до резерву критичні обʼєкти та 7000 домогосподарств

У ніч на 29 жовтня війська Росії здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що спричинило серйозні пошкодження.

На місці атаки спалахнула пожежа, постраждала одна людина. Рятувальні служби оперативно працюють над ліквідацією наслідків.

Через пошкодження частина регіону залишилася без електропостачання. Компанія ДТЕК повідомила, що російські війська атакували один із її енергетичних об’єктів. Енергетики вже змогли перепідключити критичну інфраструктуру та близько 7000 домогосподарств до резервних ліній. Водночас майже 27 тисяч споживачів досі залишаються без світла.

У компанії зазначають: масштаби руйнувань значні, відновлення потребуватиме часу та зусиль.

Тактика ударів РФ по енергетиці

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що окупанти змінили тактику та завдають масованих ударів не по всій енергосистемі України, а по її окремих об’єктах у регіонах.

Він підкреслив, що на більшості підстанцій уже споруджені захисні укриття.

Удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар сказав, що Росія дещо змінила тактику ударів по Україні. На його думку, в деяких областях людям доведеться сидіти без світла по кілька днів.

Видання The Wall Street Journal писало, що Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Водночас, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що загроза відключень електроенергії залишається для кількох областей. Однак, за його словами, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.

Інші новини про обстріли України:

