Не сидітимуть в темряві: названо регіони, де українці відчують мінімум проблем із електрикою

Зараз в Україні знаходяться в експлуатації три атомних електростанції.

На Заході України взимку очікується стабільніше електропостачання

Всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній території працюють на повну потужність

Попри загрозу регулярних відключень електроенергії, мешканці західних областей України можуть розраховувати на стабільніше постачання світла.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, у таких містах як Ужгород, Тернопіль та Львів очікується менш напружена ситуація. Причина - технічні обмеження у пропускній здатності системи передач між західною та східною частинами країни.

Водночас енергосистема України працює на максимумі: на підконтрольних територіях задіяні всі девʼять енергоблоків трьох атомних електростанцій. Запорізька АЕС, як відомо, перебуває під окупацією з 2022 року.

Як писав Главред, росіяни намагаються поступово виснажити енергетичну систему України. Про це попереджає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, російська тактика спрямована на поступове виснаження країни, зокрема енергосистеми, що відбивається на економіці, виробництві й побуті населення.

Кремль прагне не одномоментно знищити систему, а поступово підривати її роботу через удари по великих електростанціях, газосховищах, родовищах і ключових об’єктах, що відповідають за очищення й подачу газу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як зазначали в ДТЕК, зранку в понеділок, 27 жовтня, в Україні почали застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що це вимушений крок через зростання споживання та хмарну погоду, а заплановані раніше обмеження потужності для промисловості виявилися неефективними й були розширені на населення.

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький повідомляв, що російські війська зосередили удари по енергетичній інфраструктурі в трьох прикордонних областях - Чернігівській, Сумській і Харківській. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, яка справжня мета цих атак.

