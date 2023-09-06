"Зима покаже, хто і де налагоджував": Лана Зеркаль розповіла, як сильно відновлені електромережі

Українські ТЕС підготовлені до наступної зими всього на 30%. У свою чергу атомні електростанції готові на 70%, заявили радниця глави Міненерго Лана Зеркаль.

https://glavred.net/ukraine/zima-pokazhet-kto-i-gde-nalazhal-lana-zerkal-rasskazala-kak-silno-vosstanovleny-elektroseti-10498672.html Посилання скопійоване

Лана Зеркаль підкреслила, що потрібно всіляко прискоритися з відновленням об'єктів генерації / колаж Главред, фото УНІАН

Українські теплоелектростанції підготовлені до зими 2022/2023 року на даний момент всього на третину. При цьому атомні електростанції готові на 70%. Про це розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

При цьому чиновниця каже, що ситуація з електромережами у багато разів краща і вони готові на 98%. Зеркаль зазначила, що деякі пошкоджені Трансформатори були відремонтовані або замінені. При цьому все ще не почалося будівництво захисних споруд в електромережах від атак дронів.

"Агентство з відновлення бралося будувати великі саркофаги, проте там теж все ще на початковому етапі", – зазначила чиновниця.

відео дня

Зеркаль підкреслила, що потрібно всіляко прискоритися з відновленням об'єктів генерації, інакше Україні не пройти зиму без відключень електроенергії.

"План відновлення генерації виконано на одну третину", - зазначила вона.

При цьому, каже Зеркаль, є ще деякий час для підготовки.

"У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати. А зима покаже, хто і де налагоджував", –підсумувала чиновниця.

Однак незабаром у Міненерго спростували дані, які навела Зеркаль. Більше того, там твердять, що вона не є радником керівника відомства.

"З цього приводу можемо повідомити наступне. Лана Зеркаль не виконує функцій радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею про стан ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах, не відповідає дійсності", - йдеться в тексті.

Опалювальний сезон в Україні

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризик блекаута в Україні восени і взимку. На його думку, все буде залежати не тільки від загроз військових атак Росії, але і від здатності відновити українську критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена ворогом в рамках минулого опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Україні під загрозою, оскільки Росія серйозно пошкодила ТЕС і ТЕЦ, вважає голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський. Він нагадав, що в країні дуже повільно відновлюється критична інфраструктура, ситуація може призвести до проблем.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має намір посилити ППО, щоб знизити загрози для проведення майбутнього опалювального сезону. Як стверджує чиновник, енергетична система краще захищена, ніж у лютому 2022 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.