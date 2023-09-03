Загроза блекаутів в Україні: експерт назвав ймовірні терміни масових відключень

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував ймовірність нових відключень електроенергії в Україні в осінньо-зимовий період у зв'язку з масованими повітряними атаками російських окупантів.
Він вважає, що дефіцит електроенергії в Україні не буде постійним - це можливо тільки в пікові морози і окремі години. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.
"Наприклад, у вечірні піки або коли ці два фактори збігаються", - каже експерт.
Разом з тим в інший час дефіцит електроенергії в Україні буде значно меншим, прогнозує він.
"Планові відключення будуть - я передбачаю, що в першу чергу вони можливі в січні і лютому, коли зазвичай найбільші морози і у вечірні піки, з 18.00 до 22.00", - додав Омельченко.
Раніше експерт пояснив, чи чекати українцям на затяжні блекаути взимку. За словами Андрія Закревського, до можливих екстрених ремонтів інфраструктури комунальникам і владі України потрібно готуватися заздалегідь.
Хто такий Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.
Інші новини:
- Генератори і павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світла
- Трамваї і тролейбуси стали: в мегаполісах України пройшла хвиля відключень світла
- Українці мало економлять світло: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключені