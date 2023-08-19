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Данілов розповів, як влада збирається проводити опалювальний сезон в умовах атак ворогів

Дмитро Відоменко
19 серпня 2023, 17:08 оновлено 19 серпня, 17:09
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Влада робить все, щоб поліпшити систему ППО. На неї і на енергетиків влада України в основному і робить основну ставку, говорить Олексій Данілов.
Данилов, батарея
Данілов зробив заяву стововно батареї / колаж Главред, фото УНІАН

Влада України робить все, щоб максимально поліпшити протиповітряну оборону: на неї і на енергетиків, які вже мають досвід роботи в складних умовах, Україна робить основну ставку в проходженні опалювального сезону. Про це в ефірі "Українського радіо" сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Питання щодо опалювального сезону стоїть на контролі: на найближчому засіданні ставки Верховного Головнокомандувача ми заслухаємо звіт з цього приводу прем'єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем'єр-міністра Кубракова і всіх, хто займається цим питанням. Це буде ювілейне засідання ставки, яке відбудеться найближчим часом", – розповів чиновник.

Секретар РНБО додав, що наразі Українська енергетична система захищена набагато краще, ніж це було у лютому 2022 року.

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"Це непроста робота, адже у нас велика територія, і захистити все фізичними захисними що стосується ППО, то з ранку до вечора займаємося цим питанням для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження саме протиповітряної оборони. Ми не можемо зараз сказати, що можемо захистити все, але тим не менш, все буде набагато краще, ніж це було в минулому році", - сказав він.

Опалювальний сезон в Україні

Керівник уряду Денис Шмигаль раніше сказав, що Україна готова до опалювального сезону на 60%. За його словами, держава працює над вирішенням питань ще з травня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наступної зими Україна збирається використовувати всі енергоблоки, які розташовані на підконтрольних Києву українських територіях

Керівник Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що взимку 2023-2024 роки Україні потрібні будуть всі енергоблоки. Знадобляться навіть старі електростанції, які не працювали вже давно.

Інші новини:

опалювальний сезон Олексій Данілов війна Росії та України
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