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Генератори та павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світла

7 березня 2023, 20:53
Наразі більша частина регіонів країни заживлена електрикою нормально, але це не гарантує, що не відбудуться аварії через перевантаження обладнання.
Генератори та павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світла
В Україну можуть повернутися відключення світла / ua.depositphotos.com

Україна буде знаходитися під загрозою аварійних відключень електроенергії доти, поки не буде повністю відновлено мережу та генерацію, оскільки наразі схеми енергопостачання не є достатньо якісними та надійними. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Ризик аварій зберігатиметься, поки ми не відновимо наші високовольтні лінії та генераційні потужності. Лінії перебувають у стані "відремонтовані на коліні", оскільки поки що не було можливості відвозити обладнання у заводські умови, відновлювати його капітально або масово замінити на нове", - зазначив Харченко.

Згідно з його заявою, відновлення енергосистеми буде проводитися у кращому разі з червня, оскільки саме тоді будуть надходити найбільш необхідні елементи обладнання.

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Директор Центру досліджень енергетики наголосив, що енергопостачання не таке надійне, як було до пошкоджень. За його словами, завдання енергетиків – перевести ситуацію в енергосистемі з нестабільно позитивної на стабільно позитивну.

Харченко зауважив, що наразі більша частина регіонів країни заживлена електрикою нормально, але це не гарантує, що не відбудуться аварії через перевантаження обладнання або нестандартні схеми роботи. Крім того, залишається загроза нових атак російських загарбників на енергосистему і нових її пошкоджень.

"Генератори і павербанки ще знадобляться в ситуації невизначеності, яка є на сьогодні. Я дуже рекомендував би зберігати той режим готовності до будь-яких несподіванок ще щонайменше протягом декількох місяців, тому що гарантувати нічого не можна", - попередив експерт.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Дивіться відео ТСН - експерт з авіації показав ракети, якими РФ лупить по Україні

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війна в Україні відключення світла
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