Опалювальний сезон в Україні під загрозою, РФ сильно пошкодила ТЕС і ТЕЦ - НКРЕКП

Відновлення об'єктів теплової генерації, які пошкодила своїми ударами країна-окупант Росія, серйозно затягнулося, сказав Костянтин Ущаповський.

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Успішне проходження осінньо-зимового опалювального сезону під питанням - НКРЕКП / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, Київенерго

Об'єкти теплової генерації України після ударів агресора Росії відновлені лише на 1,6% від обсягу пошкоджень. У зв'язку з такою ситуацією виникають сумніви щодо успішного проходження країною осінньо-зимового опалювального періоду. Про це заявив голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський.

Як повідомляє Інфтерфакс-Україна, він сказав, що, згідно з даними на 1 липня, є серйозні сумніви щодо успішного проведення осінньо-зимового опалювального періоду цього року.

"На жаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дає нам позитивної думки стосовно успішного проходження ОЗП(осінньо-зимового періоду, - ред.)", - сказав Ущаповський.

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За його словами, пошкодження ТЕС і ТЕЦ оцінюються в 29,9 мільярдів гривень, а відновлювальні роботи провели тільки на 482 мільйона гривень.

Об'єкти Укренерго повинні бути відремонтовані на суму в 9,6 млрд.грн, а роботи виконанні лише на 681 млн гривень. Причому в ситуації, коли у компанії є ресурси для виконання робіт.

Костянтин Ущаповський підкреслив, що цифри викликають питання. Регулятор аналізує ситуацію і статистику.

Опалювальний сезон в Україні

Голова уряду Денис Шмигаль раніше сказав, що Україна готова до опалювального сезону на 60%. За його словами, держава працює над вирішенням питань ще з травня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наступної зими Україна збирається використовувати всі енергоблоки, які розташовані на підконтрольних Києву українських територіях

Керівник Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що взимку 2023-2024 роки Україні потрібні будуть всі енергоблоки. Знадобляться навіть старі електростанції, які не працювали вже давно.

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