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Українці мало економлять світло: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення

Дмитро Відоменко
12 липня 2023, 16:54 оновлено 12 липня, 16:54
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В Україні вечорами знову спостерігається недостатня економія електроенергії, повідомляють у держкомпанії "Укренерго".
Світло, Електроенергія
Енергетики просять споживачів приділяти більше уваги заходам щодо економії електроенергії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні в липні вечорами знову помітний недостатній рівень економії електрики побутовими споживачами. Про це повідомляють представники держкомпанії "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" не бачить споживання кожного окремого споживача, але загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів щодо економії електроенергії. Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і піклується про бережливе споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему", - заявили фахівці.

Енергетики просять споживачів приділяти більше уваги заходам щодо економії електроенергії. Так, з 16: 00 до 23: 00 кожну добу українці просять:

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  • охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче + 23 градусів за шкалою Цельсія;
  • вимикати потужні електроприлади або використовувати їх по черзі;
  • переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години;
  • вимикати світло, залишаючи приміщення.

Однак, як кажуть в "Укренерго", поки не прогнозується обмежень електропостачання.

"Але наголошуємо - необхідно зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування", – заявили енергетики.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

Інші новини:

тарифи на електроенергію електроенергія
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