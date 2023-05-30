Трамваї і тролейбуси зупинилися: в мегаполісах України хвиля відключень світла

У Києві, а також в інших великих містах України трапилися аварійні відключення світла, повідомляють комунальники і місцеві жителі.

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У Києві через відключення електрики є проблеми з рухом тролейбусом / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Україною прокотилася хвиля аварійних відключень електрики. У Києві проблеми зі світлом у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах, повідомляють представники компанії "ДТЕК Київські електромережі".

"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Інститутської, Грушевського, Мазепи, Липської та п.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12: 28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії і відразу заживили 33 знеструмлених будинки", - розповіли вони.

Крім того, в Києві вже виникли перебої з рухом електротранспорту. За даними КП "Київпастрансу":

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затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя;

затримується рух тролейбусів № 22, 27, 30, 42Д по вул. О. Довженка.

Причиною проблем називають комунальники називають аварійне відключення з боку держкомпанії "Укренерго".

Далі - у деяких районах Харківщини та Харкова теж зникло світло. Проблеми з електрика є в Слобідському і Салтівському районі. Як пояснили в"Харківобленерго", тимчасові відключення пов'язані зі спрацьовуванням захисної автоматики.

Також у Дніпрі спостерігаються екстрені відключення електроенергії у Дніпропетровській області. Зокрема, світло частково зникло в Павлограді і в Дніпрі.

"Шановні споживачі! У Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки не подається", - повідомили в компанії ЦЕК.

Крім того, через аварійне відключення світла без напруги залишилися чотири тягові підстанції. Тому трамвай № 11 і тролейбус №2 припинили рух. Тролейбуси №16, № 19, № 21 курсують до площі Космічна.

Ракетний терор росіян

Нещодавно представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику і почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну в суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання менше. Ворог побачив, що цілі не досягнуті, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Офіцер переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди.

Крім того, загарбники продовжуватимуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти по повітрю.

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