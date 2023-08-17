Жданов оцінив ризик блекауту в Україні восени та взимку: "Залежатиме не від кількості ракет"

Україна протягнула минулу зиму за рахунок радянської енергетичної системи. Що буде цього року, розповів Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив ризик блекауту в Україні восени та взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Сезон осінь-зима 2023-24 може бути ще складнішим через російські ракетні атаки. Такий невтішний прогноз озвучують багато експертів. Полковник запасу Олег Жданов озвучив свою думку з цього приводу в інтерв'ю Главреду.

За його словами, визначальну роль відіграватиме не кількість ракет у Росії, а те, наскільки Україні вдалося відновити енергосистему, зруйновану за 2022-2023 роки.

"Ми протягнули цю зиму за рахунок радянської енергетичної системи: Радянський Союз завжди будував "дубль два", тобто все дублювалися. Так, наприклад, за нормами у нас в кожній трансформаторній будці стоїть два трансформатори. І за радянськими мірками навантажувати можна було не більше ніж на 50% кожен. Розрахунок був на те, що, якщо один виходить з ладу, другий повинен був повністю взяти на себе його навантаження. Це вже потім наші енергодільці, які рулять ринком, дозволили давати навантаження в 75%. А реально в житті обидва трансформатора у нас гули на повну потужність. Тож, за рахунок цієї дубльованої системи ми протягнули зиму", - пояснив Жданов.

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За його словами, наскільки Україна зараз відновить енергосистему, зруйновану за 2022-2023 роки, настільки у нас буде шанс протягнути цю зиму.

"Адже якщо буде вибивати другий трансформатор, цієї зими ніхто нічого не відновить, поки не привезуть новий", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що в осінньо-зимовий період країна-агресор Росія може посилити обстріли України із застосуванням ракет і дронів. Окупанти битимуть як по об'єктах цивільної інфраструктури, так і по військових об'єктах. Мусієнко вважає, що РФ може повторити сценарій осені 2022.

Також Мусієнко розповів, які саме дрони виробляє Росія та для чого агресору потрібне масштабне виробництво.

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