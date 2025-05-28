Зеленський нібито терміново перервав візит до Німеччини – що сталося насправді

Літак президента вилетів з Берліна 27 травня ввечері в напрямку польського Жешува.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-yakoby-srochno-prerval-vizit-v-germaniyu-chto-proizoshlo-na-samom-dele-10668704.html Посилання скопійоване

Зеленський раптово покинув Німеччину / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що відомо:

Зеленський нібито перервав візит до Німеччини та терміново повертається до Києва

Причина, за даними Spiegel, - накопичення російських військ біля кордону з Сумською областю

Українські ЗМІ стверджують, що інформація про дострокове повернення презиеднта через наступ РФ не відповідає дійсності

Президент України Володимир Зеленський нібито перервав свій офіційний візит до Німеччини та терміново повертається до Києва. Президентський літак вилетів з Берліна. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Як зазначає видання, глава держави мав продовжити програму перебування у ФРН — зокрема, відвідати Дюссельдорф та взяти участь у церемонії вручення премії Карла Великого. Однак через різке загострення ситуації на північному сході України він вирішив достроково залишити країну.

відео дня

Основною причиною такого рішення німецьке видання назвало загрозливе накопичення російських військ поблизу кордону із Сумською областю. За інформацією видання, у Берліні вважають, що Зеленський не хотів бути присутнім на святкових заходах за межами України, коли на фронті виникає нова загроза.

За даними авіаресурсу AirNav, президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" вилетів з Берліна о 21:01 27 травня та попрямував у бік польського Жешува. Очікуване прибуття — 21:57 за місцевим часом.

Водночас видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, заявило, що інформація Spiegel про нібито дострокове повернення Зеленського через російський наступ на Сумщині не відповідає дійсності.

"Президент Зеленський мав одноденний візит до Німеччини, другий день не передбачався", - повідомило Суспільне, посилаючись на слова джерела в в ОПУ.

Візит Зеленського до Німеччини - що відомо

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом. Його зустріли в аеропорту Шенефельд під дощем. Серед головних тем візиту — військова та фінансова підтримка, зокрема постачання далекобійної зброї.

На пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Зеленський заявив, що російська армія почне відчувати санкції Заходу орієнтовно з червня 2026 року, але цей процес можна прискорити новими жорсткими санкційними пакетами. Вони мають включати обмеження на російську енергетику, поставки компонентів для далекобійної зброї та контроль цін на енергоресурси.

Як повідомляв Главред, також Зеленский наголосив, що вже понад тиждень світ і Україна очікують від Росії "меморандум" з умовами припинення війни, але Кремль замість конкретних пропозицій повторює старі ультиматуми. Україна чекала документ після обміну полоненими, але його так і не отримала.

Главред зібрав ключові заяви в рамках візиту Зеленського до Німеччини.

Читайте також:

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред