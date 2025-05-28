Відмовився від мілітарі-стилю: Володимир Зеленський підкорив своїм новим іміджем

Ви дізнаєтеся:
- У якому образі Володимир Зеленський з'явився в Німеччині
- Що змінилося
Президент України Володимир Зеленський змінив свій мілітарі-стиль на оригінальний костюм.
Як стало відомо із соцмереж президента, для офіційного візиту до Німеччини він обрав чорний ексклюзивний костюм.
Лук Зеленського складався з піджака з масивними накладними кишенями, штанів і сорочки в тон.
"Оборонна допомога, інвестиції в український ОПК і підтримка нашого євроінтеграційного шляху - головні теми нашої зустрічі з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Клекнер. Обговорили, як можна наблизити справедливий і тривалий мир. Росія поки що не робить жодних кроків у цьому напрямку. Важливо діяти разом, щоб зупинити її агресію. Дякуємо Німеччині за рішення виділити 7 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Ми говорили про можливість збільшення цієї суми - розраховуємо на підтримку парламенту", - написав президент.
Дивіться відео, де Володимир Зеленський показався в костюмі:
Зазначимо, це вже не перша поява Володимира Олександровича в мілітарі-стилі, який він обрав від початку повномасштабної війни в Україні.
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Хто такий Володимир Зеленський
Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012).
Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.
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