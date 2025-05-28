Відмовився від мілітарі-стилю: Володимир Зеленський підкорив своїм новим іміджем

Володимир Зеленський здивував своїм образом.

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Володимир Зеленський - зміна стилю / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

У якому образі Володимир Зеленський з'явився в Німеччині

Що змінилося

Президент України Володимир Зеленський змінив свій мілітарі-стиль на оригінальний костюм.

Як стало відомо із соцмереж президента, для офіційного візиту до Німеччини він обрав чорний ексклюзивний костюм.

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Лук Зеленського складався з піджака з масивними накладними кишенями, штанів і сорочки в тон.

"Оборонна допомога, інвестиції в український ОПК і підтримка нашого євроінтеграційного шляху - головні теми нашої зустрічі з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Клекнер. Обговорили, як можна наблизити справедливий і тривалий мир. Росія поки що не робить жодних кроків у цьому напрямку. Важливо діяти разом, щоб зупинити її агресію. Дякуємо Німеччині за рішення виділити 7 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Ми говорили про можливість збільшення цієї суми - розраховуємо на підтримку парламенту", - написав президент.

Дивіться відео, де Володимир Зеленський показався в костюмі:

Володимир Зеленський у Німеччині / фото: скрін t.me, Володимир Зеленський

Зазначимо, це вже не перша поява Володимира Олександровича в мілітарі-стилі, який він обрав від початку повномасштабної війни в Україні.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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