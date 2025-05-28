'Нічого нового': Зеленський розкритикував РФ за 'меморандум', якого ніхто не бачив

Росія замість нових пропозицій повторює старі ультиматуми, зазначив президент.

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Зеленський висловився про російський "меморандум" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

Україна вже понад тиждень чекає на обіцяний Росією "меморандум"

Міністр оборони Умєров контактував із Мединським

Час припинити очікування і переходити до рішучих дій

Світ та Україна вже понад тиждень очікує від Росії так званого "меморандуму" щодо умов припинення війни. Натомість Кремль замість конструктивних пропозицій знову висуває старі ультиматуми. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

"Світ вже понад тиждень очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум", що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують. Поки що вони не придумали нічого нового, і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів", - зазначив Зеленський. відео дня

Президент наголосив, що Україна справді очікувала від Росії конкретного списку умов для припинення вогню, який мав би стати підґрунтям для подальшої зустрічі лідерів. Попри публічні обіцянки з боку Росії, жодного документа представлено не було.

"Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, буде одразу після обміну. Після обміну ми не дочекались", - підкреслив глава країни.

Зеленський також повідомив, що Україна намагалася отримати конкретику напряму. Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров телефонував голові російської делегації Володимиру Мединському, однак відповідь була розмита.

"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - додав він.

РФ готує "меморандум" про припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ вже понад тиждень затягує з підготовкою так званого "меморандуму" щодо припинення вогню. На його думку, це лише спроба виграти час та створити ілюзію готовності до переговорів

У відповідь на це глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва дійсно готує проєкт документа з умовами "врегулювання". Його нібито мали передати Україні після проведення обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", однак так і не передали.

Як повідомляв Главред, Москва працює над документом із прописаними принципами врегулювання війни, можливими термінами мирної угоди та сценарієм тимчасового припинення вогню, заявила 27 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, після завершення підготовки "меморандум" буде передано Києву.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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