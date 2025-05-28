'Знято всі обмеження': Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

Канцер Німеччини наголосив, що Україна не матиме обмежень для використання далекобійної зброї для ударів вглиб Росії та анонсував підписання угод.

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Головні заяви за підсумками переговорів Мерца і Зеленського / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що Мерц сказав про Росію

Яка умова завершення війни до літа 2026 року – що змусить Росію відступити

Чи отримає Україна ракети Taurus від Німеччини

28 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Берліна, де провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Під час переговорів обговорювалися питання подальшої військової та фінансової підтримки України з боку Німеччини.

Главред зібрав головні заяви лідерів на пресконференції за підсумками переговорів Зеленського та Мерца в Берліні.

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Мерц про Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія у перемовинах щодо війни з Україною демонструє небажання домовлятися про мир, натомість прагне виграти час. Він підкреслив, що Україна вже давно заявила про свою готовність до негайного й безумовного припинення вогню.

"Москва хоче виграти час. Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми все ще чекаємо. Масовані повітряні атаки у вихідні, зокрема на Київ – це не мова миру, а мова війни. Це ляпас усім, хто працює над припиненням вогню – в Україні, в Європі і у США", – заявив канцлер.

За словами Мерца, Німеччина продовжуватиме посилювати тиск на Росію, аби ослабити її військовий потенціал.

Фрідріх Мерц / Фото: УНІАН

Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна

Також під час перемовин із президентом Зеленським сторони активно обговорювали можливості для посилення дипломатичних зусиль з метою досягнення припинення вогню.

"Ти, Володимире, чітко дав зрозуміти: ніхто не прагне миру більше, ніж Україна", — наголосив Мерц, додавши, що Київ уже кілька тижнів готовий до перемир’я та хоче розпочати технічні переговори з РФ.

"Не важливо, де вони відбудуться, чи то у Ватикані, чи у Женеві, чи, можливо, якомусь іншому місті. І я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, Гельсінкі і в Брюсселі. І в багатьох інших країнах і містах Європи", - сказав Мерц.

Доля "Північного потоку"

Німеччина продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та посилюватиме тиск на Москву, щоб змусити Кремль піти на переговори. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції.

Він наголосив, що німецький уряд робитиме все можливе для недопущення відновлення роботи газопроводу "Північний потік-2", а також пообіцяв працювати над ослабленням російського військово-промислового комплексу.

"Ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоби послабити воєнну машину Москви і щоб прокласти шлях для перемовин. Я кажу це від імені Німеччини. У зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоби "Північний потік-2" ніколи не запрацював", – сказав Мерц.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Президент Зеленський подякував Німеччині за підтримку та закликав західних партнерів посилювати санкційний тиск на Росію. За його словами, агресор має відчути наслідки своїх злочинних дій, і тиск на РФ усіма можливими способами залишається ключовим інструментом. Він зазначив, що Німеччина активно сприяє розширенню санкцій за розв’язану війну.

Чи отримає Україна TAURUS

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що Україна та Німеччина підпишуть меморандум про співпрацю у сфері закупівлі далекобійного озброєння. За його словами, це дозволить ЗСУ не лише ефективно оборонятися, а й завдавати ударів по цілях на території Росії.

Про це Мерц заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він не дав чіткої відповіді щодо можливого надання Києву ракет TAURUS.

"Наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва. Так званий Long Range Fire. Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захищати і також вражати військові цілі за територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами", – заявив канцлер Німеччини.

Канцлер також повідомив, що сьогодні після обіду відбудеться підписання декларації між міністрами оборони обох країн, яка передбачає тісну співпрацю у сфері виробництва далекобійної зброї. За його словами, мета цієї ініціативи — запустити і розвивати спільне виробництво таких систем.

"Про деталі ми будемо говорити публічно, ми будемо дбати про те, щоб українська армія отримувала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно оборонялася. Власне ми про це будемо говорити також", – наголосив Мерц.

Що відомо про Taurus / Інфографіка: Главред

Умєров дзвонив Медінському - деталі розмови

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що, незважаючи на обіцянки, Росія досі не передала Україні жодного офіційного документа з позицією щодо переговорів. Очікування від Москви не дали результатів, тож їх слід замінити на конкретні дії.

Він зазначив, що досягнення хоча б тимчасового припинення вогню могло б стати першим кроком у правильному напрямку, однак це можливо лише під тиском, оскільки без нього Росія не демонструє готовності до співпраці. Зеленський також наголосив на необхідності нових санкцій проти РФ.

"Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, буде одразу, одразу, після обміну. Після обміну ми не дочекались", - зауважив глава країни.

Крім того, він повідомив, що міністр оборони України Рустем Умєров контактував із представником російської переговорної групи Володимиром Медінським.

"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - підсумував Зеленський.

Зеленський зазначив, що справа не у виборі країни для переговорів, а виключно в небажанні самого Путіна сідати за стіл перемовин.

"Зараз якій закид? Щоб це не був "нав'язаний західними країнами" Ватикан або Женева, а може знову Стамбул, а може не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть в натівську Туреччину. Питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні, в їх відтермінуванні, постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Про війну до 2026 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що до літа 2026 року санкції лише почнуть суттєво впливати на спроможність російської армії, тож до того часу Росія, на жаль, ще зможе продовжувати бойові дії. Водночас Україна не має наміру вести війну так довго і закликає до прискорення тиску на РФ.

"Ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це (тиск — ред.) відчувати. Але їхня армію, яку вони годують фінансами, буде це відчувати це, починаючи з наступного року, десь з літа, з червня 2026 року. Це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли воювати від самого початку. Але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни", — зазначив глава держави.

На думку Зеленського, пришвидшити ослаблення російського військового потенціалу допоможе посилення санкційного тиску. Це суттєво обмежить здатність Москви підтримувати армію та фінансувати війну.

Він особливо наголосив на необхідності запровадження обмежень щодо компонентів, які РФ отримує через приватний сектор у різних країнах, адже саме вони використовуються у виробництві далекобійної зброї, безпілотників та іншої техніки.

Зеленський також підкреслив, що для досягнення реального ефекту до санкційної політики мають активно долучитися не лише європейські країни, але й США, зокрема, шляхом ухвалення потужного пакету обмежень.

"17-й пакет (санкцій – ред.) допомагає. Цього недостатньо. 18-й пакет ми дуже надіємося, що він буде прийнятий. Він уже розробляється. Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, сьогодні ніщо не заважає політичній волі, голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято. І тоді ми зможемо наблизити можливості, щоб ця війна закінчилася якомога раніше. Тоді їх економіка, Путін, їх армія будуть це відчувати, буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо, окрім дипломатії", - сказав Зеленський.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Про участь України на саміті НАТО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що присутність України на саміті НАТО має велике значення, адже її відсутність буде сприйматися як успіх Путіна у протистоянні з Альянсом.

"Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами, важлива яка участь і який результат для України в участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", - сказав Зеленський.

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