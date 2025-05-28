"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

Необхідні нові сильні санкційні пакети проти РФ, упевнений президент.

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Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій / колаж: Главред, фото: скріншот Офіс Президента України

Коротко:

Зеленський сподівається, що буде ухвалено 18-й пакет санкцій

Нічого не заважає Сенату США підтримати новий пакет санкцій проти РФ

Російська армія почне відчувати санкції Заходу приблизно з червня 2026 року. Хоча є можливість прискорити цей процес. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

"Ми всі розуміємо, що економіка Росії почала відчувати санкції, але реально їхня армія буде це відчувати, починаючи десь із червня 2026 року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати, це дуже складно, ніхто не хоче багато років війни", - заявив президент. відео дня

Він додав: щоб економіка Росії відчула наслідки раніше - необхідні нові сильні санкційні пакети, які наблизять зменшення фінансової підтримки російської армії. Йдеться про:

санкції проти російської енергетики;

санкції проти поставок компонентів, які Росія використовує для виготовлення далекобійного озброєння, зокрема дронів і ракет;

обмеження цін на енергоресурси.

"І тут потрібна не тільки Європа, 17-й пакет допомагає, але цього недостатньо. Ми дуже сподіваємося, що буде ухвалено 18-й пакет, він уже розробляється. І дуже потрібен сильний пакет санкцій від США", - зазначив президент.

За словами президента, сьогодні нічого не заважає Сенату США підтримати новий пакет санкцій проти Росії.

"І тоді ми зможемо наблизити можливості, щоб ця війна закінчилася якомога раніше. Тоді їхня економіка і Путін будуть це відчувати, в армії буде дефіцит бюджету, тільки так це можливо крім дипломатії", - пояснив він.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на своїй рішучості підтримувати Україну, зокрема і в контексті поставок озброєння без обмежень за дальністю.

Нагадаємо, Мерц закликав китайського лідера підтримати зусилля європейських країн і США для припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією, адже переконаний, що це може допомогти покласти край війні.

Раніше канцлер ФРН прокоментував ситуацію навколо ініціатив щодо припинення вогню в Україні. На його думку, ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту.

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