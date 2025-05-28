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Зеленський прибув до Німеччини: названо головні цілі візиту

Олексій Тесля
28 травня 2025, 12:40оновлено 28 травня, 13:35
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Президент має виступити на спільній пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем.
Зеленський
Володимир Зеленський прибув до ФРН / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Головне:

  • Зеленський має виступити на спільній пресконференції з канцлером Мерцем
  • Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Федеративної Республіки Німеччина в середу, 28 травня.

Зеленський прилетів до Берліна - його зустріли під дощем у столичному аеропорту Шенефельд, повідомляє Bild.

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Зазначається, що візит президента України відбувається на тлі посилення напруженості на фронті та очікувань нових поставок озброєнь з боку Німеччини.

О 13:30 за місцевим часом Зеленський має виступити на спільній пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем. Очікується, що однією з ключових тем стане подальша військова та фінансова підтримка України.

У другій половині дня Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зеленський назвав цілі візиту до Німеччини

Зазначимо, що під час спілкування з журналістами 27 травня Зеленський наголосив, що під час візиту до Берліна обговорить із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем питання постачання та використання далекобійної зброї.

"У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним (з Мерцем - ред.) домовилися, що настане час, я приїду з візитом до Берліна, і ми проговоримо. Серед усіх питань є й ті, про які ви говорите (питання використання далекобійної зброї - ред.), але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський у середу, 28 травня, відвідає Федеративну республіку Німеччину, де, зокрема, проведе зустріч із бундесканцлером Мерцем.

Раніше Главред писав про те, чи отримає Україна Taurus після візиту Зеленського до Німеччини. За інформацією Bild із джерел в уряді, навіть під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна 28 травня рішення про передачу Taurus не буде ухвалено.

Раніше канцлер ФРН заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція і США домовилися про скасування обмежень на дальність застосування своєї зброї. За словами Мерца, це відкриває можливість для України ефективніше оборонятися, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький уряд вирішив обмежити публічне інформування про постачання озброєння Україні, зокрема і ракет великої дальності Taurus.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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