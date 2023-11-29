Цей список визначає людей, які, на думку видання, найбільше вплинуть на світові події в 2024 році.

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Зеленський став "мрійником року" за версією Politico / колаж: Главред, фото: Politico, Офіс президента

Американське видання Politico назвало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем Європи в категорії "мрійники". Про це повідомили на сайті видання.

У 2023 році Politico відзначило, що президенту України вдалося зробити речі, які ще зовсім недавно здавалися неможливими. В першу чергу мова йде про висунення України на членство в ЄС, а також, що багато хто вважав неможливим - у військовий альянс НАТО.

Однак при цьому там додали, що в 2024 році Зеленському буде досить складно.

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"Світ збентежений війною на Близькому Сході; українці виснажені дворічними битвами і боротьбою за повернення території перед обличчям жорстокої російської м'ясорубки", - пишуть в редакції.

Також там додали, що незважаючи на ухилення Заходу, Україна продовжує боротьбу за існування зі своїм сусідом, а Зеленський перейшов від благань про допомогу до читання лекцій. Це, на думку Politico, не так успішно, як його попередні "піднесені" промови.

Нагадаємо, минулого року американське видання Politico назвало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи в 2022 році. Російський диктатор також потрапив до списку Politico, проте в розділ "мрійників". Всього в цьому списку було 28 осіб.

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