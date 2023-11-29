Відповідь на блокаду кордону: українці в Польщі блокують дороги

У відповідь на протести польських водіїв, українці прийняли рішення протестувати на внутрішніх дорогах Польщі. Про це повідомляють в РБК-Україна.
Сьогодні, 28 листопада, у Перемишлі та на в'їзді до прикордонного міста Медика утворилися величезні затори. У виданні RMF FM повідомили, що їх причиною став протест - блокування доріг, яке є відповіддю українських водіїв на польський страйк.
У виданні повідомляється, що акція пройшла на кільцевій розв'язці в Перемишлі, що на східній околиці міста. Відомо, що цим шляхом проходить державна дорога №28, яка веде до прикордонного переходу в Медиці.
Польські правоохоронці заявили, що група чисельністю в 30 осіб час від часу на кілька хвилин заходила на пішохідні переходи, чим блокувала рух.
Такий же сценарій спостерігався і в протесті в Медиці, там водії також виїжджали на національну трасу.
Блокада польського кордону
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Однак, вчора, 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.
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