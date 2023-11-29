Відповідь на блокаду кордону: українці в Польщі блокують дороги

Після страйку кордонів польськими перевізниками протягом трьох тижнів, українці почали блокувати дороги в країні.

https://glavred.net/ukraine/otvet-na-blokadu-granicy-ukraincy-v-polshe-blokiruyut-dorogi-10520656.html Посилання скопійоване

Українці в Польщі блокують дороги / колаж: Главред, фото: скріншот телеграм Труха Україна, pexels

У відповідь на протести польських водіїв, українці прийняли рішення протестувати на внутрішніх дорогах Польщі. Про це повідомляють в РБК-Україна.

Сьогодні, 28 листопада, у Перемишлі та на в'їзді до прикордонного міста Медика утворилися величезні затори. У виданні RMF FM повідомили, що їх причиною став протест - блокування доріг, яке є відповіддю українських водіїв на польський страйк.

У виданні повідомляється, що акція пройшла на кільцевій розв'язці в Перемишлі, що на східній околиці міста. Відомо, що цим шляхом проходить державна дорога №28, яка веде до прикордонного переходу в Медиці.

відео дня

Польські правоохоронці заявили, що група чисельністю в 30 осіб час від часу на кілька хвилин заходила на пішохідні переходи, чим блокувала рух.

Такий же сценарій спостерігався і в протесті в Медиці, там водії також виїжджали на національну трасу.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Однак, вчора, 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.